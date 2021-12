Kulesza zagrał w piłkę z Bortniczukiem. Minister sportu podawał, szef PZPN wykończył akcję

PZPN i resort sportu chcą, by do szkółek piłkarskich trafiały większe kwoty pieniędzy. Cezary Kulesza i Kamil Bortniczuk doszli już w tej sprawie do porozumienia, a przy okazji pograli w piłkę i pochwalili się swoimi technicznymi umiejętnościami.

„W kwestiach rozwoju polskiej piłki, a szczególnie szkolenia młodzieży, z ministrem Kamilem Bortniczukiem gramy do jednej bramki” – napisał Cezary Kulesza na Twitterze, dołączając do wpisu krótkie nagranie. Widać na nim, jak prezes PZPN i minister sportu i turystyki grają w piłkę, popisując się nie tylko dobrym przyjęciem oraz celnymi podaniami, ale także skutecznym wykończeniem akcji. Jedna z nich zakończyła się efektownym strzałem „z powietrza” w wykonaniu Kuleszy, który wykorzystał precyzyjną wrzutkę Bortniczuka. twitter Zmiany w szkoleniu młodzieży Wspomniana współpraca w aspekcie szkolenia młodzieży ma dotyczyć zmian w certyfikacji szkółek piłkarskich. Już w przyszłym roku ruszy trzecia edycja programu, na którą przeznaczono rekordową kwotę blisko 50 mln złotych. Jak czytamy na stronie PZPN, zmiany przewidują „otwarcie programu na małe, lokalne szkółki, które dotychczas nie były w stanie spełnić nadmiernie restrykcyjnych kryteriów; dużo mniej formalności i biurokracji, które zniechęcały do udziału w programie oraz większy nacisk na szkolenie trenerów, szczególnie poprzez edukację praktyczną” . Dzięki porozumieniu PZPN oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, stworzono nową kategorię certyfikacji, przeznaczoną dla małych szkółek. Zakłada ona finansowanie wynagrodzeń trenerów, szkoleń i kursów oraz organizację „wizyt edukacyjnych na terenie szkółek”. Czytaj też:

Zbigniew Boniek wymownie skomentował mecz Legii. „No to czekam”