Wspaniały gest Roberta Lewandowskiego. Wydał prawie 300 tysięcy złotych

Licytację złotego medalu olimpijskiego Dawida Tomali, sportowca, który wygrał chód na 50 kilometrów w Tokio,lekkoatleta zapowiedział podczas odbierania statuetki na Gali Mistrzów Sportu za zajęcie 4. miejsca w plebiscycie na najlepszego sportowca. – Chciałbym, żeby ten medal pomógł teraz komuś innemu – mówił w sobotę na gali Tomala. – Także wyciągamy portfele i na bogato jedziemy – zachęcił żartobliwie medalista olimpijski.Robert Lewandowski wziął udział w licytacji złotego medalu olimpijskiego Dawida Tomali, sportowca, który wygrał chód na 50 kilometrów w Tokio.



Robert Lewandowski wylicytował złoty medal Dawida Tomali

Robert Lewandowski zapowiadał na antenie Polsat Sport, że chętnie weźmie udział w licytacji. Tak faktycznie się stało – napastnik Bayernu Monachium wystartował w licytacji złotego medalu igrzysk olimpijskich Dawida Tomali i wygrał ją, ustalając kwotę zapłaty na 280 tysięcy złotych. Wydarzenie miało miejsce w hotelu Marriott w Warszawie.

Kapitan reprezentacji Polski miał podwójną motywację do wzięcia udziału w licytacji medalu Tomali. Przede wszystkim pieniądze, które piłkarz zapłaci za krążek, pójdą na leczenie 12-letniego Kacpra Woźniaka, który walczy o to, by móc samemu chodzić. Druga sprawa jest taka, że „Lewy” był pod dużym wrażeniem wyczynu Tomali na igrzyskach olimpijskich. – Każdy osiągnął wielki sukces, występ każdego był powodem do dumy i każdy sportowiec ma swoją wielką historię. Ale na mnie wielkie wrażenie wywarł Dawid Tomala. Przejść 50 km to jedno, ale wierzyć w siebie, potrafić się zrealizować, zdobyć złoto olimpijskie to jest imponujące – powiedział Lewandowski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”

