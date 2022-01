Dramat polskiego piłkarza. Doznał groźnej kontuzji i w tym sezonie już nie zagra

Potwierdził się czarny scenariusz dotyczący zdrowia Mateusza Bogusza. Polak doznał kontuzji w ostatnim spotkaniu UD Ibizy, w związku z czym opuścił murawę przedwcześnie. Jego uraz od początku wyglądał niepokojąco i przeprowadzone badania tylko to potwierdziły.

Groźna kontuzja Mateusza Bogusza

– Badania, które przeszedł nasz zawodnik, potwierdzają, że ma zerwane więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie. Piłkarz w nadchodzących dniach będzie operowany chirurgicznie – głosi lakoniczne oświadczenie opublikowane na oficjalnym portalu Celestes.

Kontuzja Polaka oznacza, że w sezonie 2021/22 już prawdopodobnie nie zobaczymy go w akcji ani w ogóle w barwach Ibizy. Pomocnik jest bowiem jedynie wypożyczony do tego hiszpańskiego zespołu z Leeds United i w związku z tym po zakończeniu obecnych rozgrywek powróci do macierzystej drużyny.

Statystyki Mateusza Bogusza w Segunda División

Poważny uraz Bogusza to tym gorsza wiadomość, że w ostatnich miesiącach poczynił on znaczny progres. Miało to przełożenie na najważniejsze liczby. W rozgrywkach 2021/22 Polak wystąpił w 20 spotkaniach ligowych, w których zdobył cztery bramki i dodał do nich aż siedem asyst. Tym samym był najlepszym asystentem Segunda División ex aequo z Umarem Sadikiem z Almerii.

Jedno z takich kluczowych dograń zdążył zaliczyć właśnie w ostatnim spotkaniu, kiedy jego Ibiza wygrała 5:0 z Malagą. Polak miał udział przy pierwszym trafieniu dla swojego zespołu. Była 11. minuta, kiedy idealnie dograł do Sergio Castela, a ten pokonał golkipera drużyny przeciwnej. Niestety już w 23. minucie Bogusz musiał opuścić boisko.

