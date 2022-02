Nowe wieści o stanie zdrowia Cezarego Kucharskiego. Wreszcie dobre wiadomości

Wieczorem 14 lutego Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Sportowego i portalu weszlo.com poinformował, że do szpitala w stanie krytycznym trafił Cezary Kucharski, a jego życie było zagrożone. Dzień później otrzymaliśmy nowe informacje w sprawie dawnego gracza Legii Warszawa i reprezentanta Polski.

Cezary Kucharski trafił do szpitala w ciężki stanie

Dochodzą mnie wieści, że Cezary Kucharski znajduje się w bardzo ciężkim stanie. Zawsze był waleczny, więc mam nadzieję, że i tym razem nie odpuści” – napisał na Twitterze Stanowski. „Od pięciu dni w śpiączce. Oby znalazła się lepsza opieka, niż ta, którą miał dotąd” – przekazał z kolei Emil Kopański, dziennikarz laczynaspilka.pl.

Później ich doniesienia potwierdziło kilka kolejnych osób. – Z tego, co słyszałem, to zwłóknienie płuc, dłuższa historia. W grudniu odmówił mi spotkania. Już wtedy mówił, że musi na siebie uważać – takie słowa byłego posła i znajomego Kucharskiego cytował serwis eurosport.tvn24.pl. Dodawał on, że były agent Lewandowskiego jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Wyrazy wsparcia wobec dawnego kolegi z drużyny publicznie wyrażał także Roman Kosecki.

Dobre wiadomości w sprawie Cezarego Kucharskiego

Najnowsze doniesienia dotyczące stanu zdrowia są jednak pozytywne. Czytamy o nich na portalu sport.onet.pl. „Jak się dowiedzieliśmy, z Kucharskim faktycznie było bardzo źle. Czas przeszły jest w tej informacji kluczowy. Okazuje się bowiem, że stan byłego piłkarza i menedżera się stabilizuje” – głosi artykuł. Tą informacją miała podzielić się osoba z bardzo bliskiego otoczenia Kucharskiego.

