Wojna na Ukrainie. Polska nie rozegra barażowego meczu z Rosją

„Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z reprezentacją Rosji. To jedyna słuszna decyzja” – napisał Kulesza. Prezes PZPN zapowiedział, że po rozmowach z federacjami z Czech i Szwecji przedstawi FIFA wspólne stanowisko.

Po agresji Rosji na Ukrainę PZPN wraz ze szwedzką i czeską federacją wydał wspólne oświadczenie, w którym domagał się zmiany miejsca rozgrywania spotkania barażowego do mistrzostw świata z Rosją.

Wojna na Ukrainie. PZPN rozczarowany działaniami FIFA

Polska wraz ze Szwecją i Czechami od kilku dni domaga się od FIFA stanowczej reakcji na wydarzenia na Ukrainie. Rozczarowania biernością organizacji nie krył m.in. Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN. – Powiem szczerze, że to, co usłyszeliśmy od Gianniego Infantino na pewno nie spełnia naszych oczekiwań. Można powiedzieć, że z jego ust nie usłyszeliśmy nic – stwierdził Jakub Kwiatkowski.

– Cały czas uważamy, że to FIFA jako organizator mistrzostw świata ma wszelkie argumenty i narzędzia, aby podejmować decyzje o lokalizacji czy fakcie samego rozegrania meczu. Jeśli na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego UEFA zapadną wiążące decyzje, presja na światową federację wzrośnie. Liczymy na to, że FIFA pochyli się nad naszym apelem. Im większa presja, tym większa nadzieja na właściwy epilog tej sytuacji – dodał Kwiatkowsk na łamach sport.tvp.pl.

Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie wojny na Ukrainie

Swoje zdanie w tym temacie wygłosił też kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. „Wszystko co piękne w sporcie jest sprzeczne z tym co niesie ze sobą wojna. Dla wszystkich ludzi, którzy cenią wolność i pokój to czas solidarności z ofiarami militarnej agresji na Ukrainę” – rozpoczął swoje krótkie oświadczenie Lewandowski. „Jako Kapitan Reprezentacji będę rozmawiał z kolegami z Drużyny w sprawie meczu z Rosją, żeby wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie i jak najszybciej przedstawić je prezesowi PZPN” – dodał jeszcze Polak.

