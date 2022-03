Kibice twierdzili, że Ukraińcy są na „wakacjach all inclusive”. Arka Gdynia zareagowała w najlepszy możliwy sposób

Odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę, nasi wschodni sąsiedzi mogą liczyć na schronienie w Polsce. Wielu z nich tymczasowe miejsce pobytu znajduje w domach Polaków, a samorządy i prywatne firmy robią wszystko, by ułatwić im codzienne funkcjonowanie. Osoby uciekające przed zbrodniczym reżimem mogą liczyć na darmowe bilety komunikacji miejskiej czy wejściówki na mecze piłkarskie.

Arka Gdynia reaguje na krytykę

To nie podoba się wszystkim naszym rodakom, a w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze krytyczne wobec takiego traktowania Ukraińców. Do osób zarzucającym naszym sąsiadom „roszczeniową postawę” nie trafiają argumenty, że ci często przejeżdżają do Polski spakowani tylko w jedną walizkę, bez środków na życie. To właśnie na takie głosy postanowiła odpowiedzieć grająca w I lidze Arka Gdynia.

„Na Twój dom spadają bomby. Giną Twoi sąsiedzi i przyjaciele. Żegnasz się z mężem. On zostaje, by bronić miasta, w którym żyliście od trzydziestu lat. Pakujesz do samochodu trójkę dzieci i najpotrzebniejsze rzeczy w kilku walizkach” – rozpoczął swój wpis klub z Pomorza.

Kibice Arki Gdynia dostali propozycję

Dalej we wpisie przedstawiono sytuację ukraińskiej rodziny uciekającej z ojczyzny i przemierzającej tysiące kilometrów. „Trafiacie na salę gimnastyczną. Setki łóżek i osób, trzy łazienki. Mija dzień za dniem – wszystkie takie same. Strach i niepewność nie ustępują. Chcesz, żeby Twoje dzieci choć na chwilę o tym zapomniały. W sobotę lokalna drużyna gra mecz, a one kochają piłkę nożną. Widzisz, że klub oferuje bezpłatne bilety” – czytamy.

Jak się okazało, Arka Gdynia zaoferowała Ukraińcom darmowe bilety na jeden ze swoich meczów. To spotkało się z krytyką części internautów, którzy mieli sugerować, że nasi wschodni sąsiedzi przyjechali na „wakacje all inclusice”. To właśnie na tego typu uwagi zareagował klub. „Polskich kibiców, którzy uważają, że należy się im bezpłatna wejściówka, prosimy o podanie danych w komentarzach pod postem. Przygotowaliśmy dla Was specjalną pulę biletów na jeden z meczów. Wręczymy je Wam w towarzystwie nastoletnich Ukraińców, którzy od kilku dni trenują w naszym klubie i chętnie opowiedzą, jak spędzili ostatnie tygodnie” – podsumowano.

