Dziś strzelali tylko Walijczycy. Gareth Bale pogrążył Austriaków w półfinale baraży

Austriacy wprawdzie zajęli dopiero czwarte miejsce w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata, ale dzięki wygranej w grupie Ligi Narodów zyskali prawo gry w barażach. Ich rywalami w meczu półfinałowym byli Walijczycy, którzy w grupie eliminacyjnej uplasowali się na drugim miejscu, tuż za Belgią.

Walia – Austria. Gareth Bale otworzył wynik

Początek pierwszej części spotkania przebiegał pod znakiem ataków Austriaków, którzy już w 6. minucie byli blisko otworzenia wyniku meczu. Christoph Baumgartner uderzył z kilkunastu metrów i trafił w słupek.

Kolejne akcje gości nie wyglądały już tak imponująco i to Walijczycy prezentowali się lepiej w aspekcie ofensywnym. Ich starania zostały wynagrodzone w 25. minucie, kiedy to z rzutu wolnego przymierzył Gareth Bale, nie dając Heinzowi Lindnerowi szans na skuteczną interwencję.

Gospodarze szukali okazji do podwyższenia wyniku, a w 41. minucie sposobu na pokonanie Lidnera poszukał Aaron Ramsey. Walijczyk uderzył z dystansu, jednak bramkarz ekipy rywali zdołał popisać się skuteczną interwencją. Dwie minuty później po drugiej stronie odpowiedział Christoph Baumgartner, który strzałem głową próbował zaskoczyć Wayne'a Hennessey'ego. Ten jednak poradził sobie ze strzałem gracza Hoffenheim.

Bale podwyższył, Davies trafił do własnej bramki

Krótko po przerwie, a konkretnie w 52. minucie, Gareth Bale po raz kolejny wpisał się na listę strzelców. Zawodnik Realu Madryt przymierzył ze skraju pola karnego i efektownym uderzeniem w lewy górny róg podwyższył prowadzenie Walijczyków.

Dwubramkowe prowadzenie Walijczyków utrzymało się do 65. minuty. Wtedy to Marcel Sabitzer uderzył zza pola karnego, interweniować próbował Ben Davies, ale zrobił to na tyle niefortunnie, że wpakował piłkę do własnej bramki.

Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie, dzięki czemu to Walijczycy awansowali do finału baraży, w którym w czerwcu zmierzą się z wygranym meczu Szkocja – Ukraina.

