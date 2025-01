Wojciech Szczęsny znowu to zrobił! Polakiem zachwycają się w Hiszpanii

Były bramkarz reprezentacji Polski musiał swoje odczekać, ale kiedy już otrzymał szansę, dał sporo pewności w bramce FC Barcelony. Wojciech Szczęsny zaliczył dwa czyste konta, drużyna trenera Hansiego Flicka wygrała oba mecze, czego chcieć więcej? Najwyraźniej Polak na dłużej zadomowi się w bramce katalońskiego teamu.

El Clasico z Wojciechem Szczęsnym? Kibice Barcy nie mają wątpliwości!

Jak to jednak bywa w przypadku decyzji trenerskich, nie jest wykluczone, że niemiecki szkoleniowiec Barcelony zadziała wbrew temu, co można zakładać. Konkurent do miejsca w bramce Barcy dla Szczęsnego, Inaki Pena, opuścił dwa kolejne mecze z rzędu. Polak bronił bowiem zarówno w meczu Pucharu Króla, jak i półfinale Superpucharu Hiszpanii. W tym drugim przypadku, choć pierwotnie w wyjściowym składzie miał widnieć hiszpański piłkarz, ostatecznie Pena miał spóźnić się na przedmeczową zbiórkę. Efekt? Flick postawił na Szczęsnego.

Z pewnością w stronę Polaka spoglądają również kibice Barcy. Katalońskie „Mundo Deportivo” przeprowadziło ankietę, na podstawie której można wywnioskować, że wyższe notowania ma wśród katalońskich fanów Szczęsny. Choć zapewne Polacy, w swoim stylu, swoje dorzucili w głosowaniu internetowym – bo przecież wiadomo, że rodaczki i rodacy są wyjątkowo aktywni w tego typu wyzwaniach.

Stało się jednak to, czego można było się spodziewać. Szczęsny po raz kolejny pokazał dużą, sportową klasę. Czyli dokładnie powtórzył to, do czego przyzwyczaił kibiców na całym świecie, bo trudno pisać tylko o Polsce. Premier League, Serie A, występy reprezentacyjne na najważniejszych imprezach, a teraz Barcelona.

Kompilacje z najlepszymi interwencjami Polaka na oficjalnym profilu Barcelony? To również nie jest żaden przypadek. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejny personalny ruch ze strony Hansiego Flicka.

Real Madryt – FC Barcelona o Superpuchar Hiszpanii. Kiedy i gdzie oglądać?

Już w najbliższą niedzielę (tj. 12 stycznia) o godzinie 20:00 zostanie rozegrane kolejne El Clasico, czyli rywalizacja Realu Madryt z FC Barceloną. Mecz może być jednak wyjątkowy dla polskich kibiców. Jeśli Szczęsny zagra od pierwszej minuty, a w składzie nie powinno zabraknąć również Roberta Lewandowskiego, to będzie pierwszy taki przypadek w dziejach tej najsłynniejszej, piłkarskiej rywalizacji klubowej.

Nigdy wcześniej dwóch Polaków nie brało bowiem udziału w El Clasico, występując razem na murawie pojedynku Real – Barcelona. Mecz zostanie rozegrany na saudyjskim King Abdullah Sports City. Transmisja w Eleven Sports 1.

