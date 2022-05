Sandecja Nowy Sącz szuka swojej sprawiedliwości. Klub podjął konkretne kroki

Skandaliczna sytuacja wywołana przez Zagłębie Sosnowiec ma swoją kontynuację. Do sprawy włączyła się drużyna Sandecji Nowy Sącz, z którą drużyna z Sosnowca dokonała manewru wpuszczenia kontuzjowanego zawodnika, po to by zyskać punkty do Pro Junior System.

Podczas spotkania między Sandecją Nowy Sącz a Zagłębiem Lubin doszło do niecodziennej sytuacji. Zawodnik tej drugiej ekipy, Kacper Smoleń, wyszedł na boisko w pierwszym składzie i już w pierwszej minucie został zdjęty. Okazało się, że piłkarz ciągle zmaga się z kontuzją, a a manewr został wykonany w celu pozyskania punktów do systemu Pro Junior System. Zagłębie Sosnowiec nie ma sobie nic do zarzucenia Działacze Zagłębia Sosnowiec nie ukrywają swojego celu. – Wszystko robimy zgodnie z regulaminem. Nikomu nie zrobiliśmy krzywdy i wydaje mi się, że to całe zamieszanie jest niepotrzebne. Ze środowiska piłkarskiego miałem trzy telefony i nikt nie czuł się zażenowany tą sytuacją – powiedział w rozmowie z tvp.sport.pl wiceprezes klubu Arkadiusz Aleksander. – Nikt nie powiedział mi, że zachowaliśmy się nie fair. Jak to się prześledzi działania innych klubów to widać, że każdy na swój sposób walczy o punkty w klasyfikacji Pro Junior System – dodał jeszcze wiceprezes. Sandecja Nowy Sącz zwróciła się do PZPN Wiceprezes Sandecji Nowy Sącz Łukasz Skrzyński patrzy na tę sprawę zupełnie inaczej. – Wysłaliśmy pismo, w którym domagamy się wyjaśnień w sprawie występu tego piłkarza. Chcemy, aby PZPN udzielił nam odpowiedzi na pytanie, czy zawodnik był zdolny do gry. Czy miał zgodę od lekarza na występ w tym spotkaniu – powiedział w rozmowie z TVP Sport. Jeśli brak zgody lekarza na występ zawodnika Zagłębia Sosnowiec by się potwierdził, klub może zostać ukarany walkowerem. Czytaj też:

Duże roszady w klubie PlusLigi. Zespół opuści aż czterech siatkarzy