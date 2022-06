Zaskakujące wieści w sprawie Paulo Sousy. Po zwolnieniu z klubu może objąć reprezentację

Paulo Sousa został zwolniony z Flamengo w pierwszej połowie czerwca, niemal pół roku od momentu zatrudnienia w brazylijskim klubie. Wiele wskazuje na to, że Portugalczyk, który ma domagać się wysokiego odszkodowania za zerwanie umowy, mimo braku sukcesów z Flamengo nie może narzekać na brak ofert od innych drużyn. Dziennikarz Ahmed Shobier poinformował, że były szkoleniowiec Biało-Czerwonych jest poważnym kandydatem do objęcia reprezentacji Egiptu.

Po tym, jak egipska federacja (EFA) zakończyła współpracę z Ehabem Galalem, w gronie faworytów do objęcia posady selekcjonera tamtejszej drużyny narodowej był wymieniany Carlos Queiroz. Portugalczyk, który prowadził Egipt od września 2021 do marca 2022 roku, nie doszedł jednak do ponownego porozumienia z byłym pracodawcą. Serwis BeIN Sports donosił, że szkoleniowiec oskarżył zarząd EFA o próby „splamienia jego wizerunku” i stawianie go w złym świetle poprzez sugerowanie opinii publicznej, że odmówił powrotu do kadry narodowej.

Paulo Sousa obejmie reprezentację Egiptu?

Brak porozumienia z Queirozem sprawił, że kandydatem numer jeden do objęcia sterów reprezentacji Egiptu stał się właśnie Paulo Sousa. – Działacze spotkali się z nim za pośrednictwem Zooma i osiągnęli porozumienie – przekazał Shobier. Jak dodał, oficjalnego ogłoszenia podpisania kontraktu z byłym szkoleniowcem Biało-Czerwonych można spodziewać się w najbliższych dniach.

Przypomnijmy, chociaż kariera trenerska Sousy trwa już kilkanaście lat, to Portugalczyk tylko raz samodzielnie prowadził narodową reprezentację. Na początku 2021 roku 51-latek został zatrudniony przez PZPN i poprowadził Polaków na mistrzostwach Europy oraz w eliminacjach do mistrzostw świata. Sousa rozwiązał kontrakt z polską federacją w grudniu ubiegłego roku, na trzy miesiące przed barażami do mistrzostw świata.

