Anna i Robert Lewandowscy w blasku fleszy. Para pozowała u boku gwiazd światowego formatu

Wakacje Roberta Lewandowskiego dobiegają końca i wiele wskazuje na to, że piłkarz już 12 lipca pojawi się na treningu Bayernu Monachium. Póki co zawodnik skupia się na odpoczynku i spędzaniu czasu z rodziną, a w sobotę 9 lipca wziął udział w pokazie mody organizowanym przez markę Dolce & Gabbana. Wydarzenie miało miejsce w położonym na terenie Sycylii mieście Syrakuzy i przyciągnęło gwiazdy światowego show-biznesu.

Zdjęciami z pokazu pochwaliła się w mediach społecznościowych Anna Lewandowska. Piłkarz i jego żona zapozowali m.in. u boku znanej amerykańskiej wokalistki Ciary czy modelki Heidi Klum. „Co za noc” – skomentowała żona snajpera Bayernu Monachium, a zdjęcia przez nią udostępniony doczekały się kilkudziesięciu tysięcy polubień.

Robert Lewandowski czeka na ruch Bayernu

Gdy wakacje dobiegną końca, Robert Lewandowski wróci do Monachium, by tam rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. Wprawdzie 33-latek od dłuższego czasu łączony jest z FC Barceloną, ale Duma Katalonii wciąż nie może dojść do porozumienia z władzami Bayernu. Hiszpańskie i niemieckie media donosiły, że mistrzowie Niemiec odrzucili już trzy oferty klubu z Camp Nou, który nie zamierza jednak rezygnować z walki o pozyskanie napastnika.

Najnowsze doniesienia wskazują na to, że Barcelona szykuje czwartą, opiewającą na około 50 mln euro kwotę. Sam zawodnik nie ukrywa, że chętnie dołączyłby do katalońskiego zespołu, ale prawdopodobnie wypełni obowiązki wynikające z kontraktu i stawi się na przedsezonowych treningach Bayernu. Tym samym, o ile dojdzie do transferu, Lewandowski dołączy do Dumy Katalonii w trakcie sezonu przygotowawczego.

