Czołowy klub nie rezygnuje z walki o Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona ma poważnego konkurenta

Spekulacje na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego trwają od maja, ponieważ to właśnie wtedy Polak otwarcie zadeklarował, że chce odejść z zespołu mistrza Niemiec. Od tego momentu status 33-latka nie uległ zmianie i wciąż jest on piłkarzem Bayernu Monachium. Wprawdzie bawarski klub otrzymał już kilka ofert od FC Barcelony, jednak pozostaje nieugięty i nie przystaje na warunki proponowane przez Dumę Katalonii.

Transfery. Robert Lewandowski na celowniku PSG

I chociaż kapitan reprezentacji Polski najczęściej łączony jest właśnie z klubem Camp Nou i sam ma być zdeterminowany, by przenieść się do Katalonii, to inne kluby wciąż nie rezygnują z walki o podpisanie kontraktu z 33-latkiem.

„L'Equipe” donosi, że Lewandowski wciąż jest priorytetem transferowym Paris Saint-Germain, które szuka wzmocnienia formacji ofensywnej. Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy wynika, że mistrzowie Francji chcą, by 33-latek grał w ataku u boku innego gwiazdora światowego formatu, czyli Kyliana Mbappe. Jak dodaje „L'Equipe”, problemy FC Barcelony w negocjacjach z Bayernem nie zostały niezauważone przez działaczy z Paryża, który chce wykorzystać impas w rozmowach między tymi klubami i zakontraktować Polaka.

Klub z Parc des Princes chce sprowadzić także Hugo Ekitike, czyli snajpera ze Stade Reims lub Gianlucę Scamaccę, który od kilka lat występuje w US Sassuolo. Jeden z tych zawodników może trafić do Paryża, jeśli PSG nie uda się zakontraktować Lewandowskiego. Biorąc pod uwagę fakt, że sam zainteresowany miał wyrażać chęć transferu do Barcelony, wydaje się mało prawdopodobne, by ostatecznie trafił do PSG.

