Nowe dowody ws. afery z udziałem reprezentanta Ekwadoru. FIFA może wyrzucić uczestnika mundialu

Do długo wyczekiwanego mundialu w Katarze pozostało już niewiele ponad dwa tygodnie. Mimo to nadal nie ma pewności, czy jeden z uczestników mistrzostw świata nie zostanie wykluczony z turnieju. Sprawa dotyczy reprezentacji Ekwadoru i piłkarza Byrona Castillo, którego dokumenty miały zostać sfałszowane. Gdyby okazało się to prawdą, Amarillos zostaliby zastąpieni przez Chile.

Trudna decyzja przed FIFA. Ekwador może zostać wykluczony

Sytuacja trwa już od kilku miesięcy, a Ekwador, który ma wystąpić w meczu otwarcia katarskiego mundialu, nadal nie może być pewny gry. Jednakże wiele wskazuje na to, że już wkrótce zapadnie ostateczna decyzja. FIFA robi wszystko, aby rozwiązać to zamieszanie. Jak poinformowali dziennikarze „The Athletic”, działacze międzynarodowej federacji piłkarskiej poprosili ekwadorski związek o obecność Byrona Castillo na czwartkowym przesłuchaniu, które ma odbyć się w Szwajcarii. Wcześniej obecność zawodnika nie była obligatoryjna.

To reakcja na nagranie, które zostało opublikowane w poniedziałek 12 września przez „Daily Mail”. Słychać na nim wypowiedź piłkarza, który powiedział, że tak naprawdę urodził się 1995 roku, a nie w 1998. Do tego podał swoje kolumbijskie imię i nazwisko, a nie ekwadorskie.

Przed najbliższym przesłuchaniem doszło również do zmiany składu komisji. Według „The Athletic” Katarczyk Salman Al-Ansari został zastąpiony przez Jahangira Baglari z Iranu. Decyzja ta jest spowodowana protestem Chile, które uważało, że istniał konflikt interesów, gdyż Katar jest w jednej grupie z Ekwadorem. Pozostali członkowie to Neil Eggleston z Stanów Zjednoczonych oraz Christian Andreasen z Wysp Owczych.

Jeśli wyrok nie będzie na korzyść chilijskiej federacji piłkarskiej, będzie mogła ona jeszcze się odwołać do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu.

