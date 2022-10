Nietypowe zachowanie Anny Lewandowskiej przed galą Złotej Piłki. To przykuło uwagę internautów

Już na kilka dni przed galą wręczenia Złotej Piłki media obiegła informacja, że to Karim Benzema sięgnie po prestiżowe wyróżnienie. Tak też się stało, przez co wyniki plebiscytu organizowanego przez „France Football” nie były zaskoczeniem. Francuz nie był jednak jedynym bohaterem gali, w trakcie której doceniono również Roberta Lewandowskiego, przyznając mu nagrodę im. Gerda Muellera wręczaną najlepszemu napastnikowi minionego sezonu.

Anna Lewandowska pojawiła się w Paryżu

W trakcie ceremonii, która odbyła się w paryskim Theatre de Chatelet, snajper FC Barcelony mógł liczyć na wsparcie żony. Wprawdzie Anna Lewandowska nie siedziała u boku męża podczas gali, ale jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia razem z nim przeszła po czerwonym dywanie i pozowała do zdjęć. To właśnie wówczas trenerka personalna zaczęła zachowywać się w nietypowy sposób, co zwróciło uwagę internautów.

Anna Lewandowska idąc z mężem wyglądała na nieco zdenerwowaną, a na jej twarzy zabrakło uśmiechu. „Mam wrażenie, że jest przerażona” – skomentowała jedna z użytkowniczek TikToka. „Coś jest nie tak” – spekulował ktoś inny. „Ania zdenerwowana, ale piękni są” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Robert Lewandowski wyróżniony

Po zakończeniu gali w Paryżu głos w mediach społecznościowych zabrał Robert Lewandowski, który podkreślił dumę z otrzymania nagrody im. Gerda Muellera, który był dla niego „wielką inspiracją”. „Piłka nożna to moja pasja. Nikt nie musiał mnie popychać tą ścieżką. Jednak miałem szczęście spotkać po drodze ludzi, którzy udzielili mi wskazówek i porad oraz poprowadzili we właściwym kierunku. Chciałbym podziękować wszystkim wspaniałym ludziom z moich poprzednich klubów” – podkreślił snajper FC Barcelony, który podziękował również Dumie Katalonii.

