Niesamowity wyczyn Ronaldo. Jest pierwszy na świecie w tej kategorii

Już pół miliarda ludzi śledzi codzienne życie Cristiano Ronaldo na Instagramie. W osiągnięciu tej niesamowitej liczby nie przeszkodziły Portugalczykowi ostatnie pozaboiskowe sytuacje. Rekordu nie zahamowała także hamująca w zastraszającym tempie kariera CR7. Ludzie wciąż interesują się tym, co napastnik Manchesteru United ma do pokazania i powiedzenia. W pobiciu rekordu z pewnością pomogło też wyjątkowe zdjęcie, do którego Portugalczyk pozował z Lionelem Messim z Argentyny.

Spadek formy Ronaldo, kontrowersyjny wywiad

Bardzo słaba forma, opuszczanie stadionu przed ostatnim gwizdkiem, obraźliwy dla trenera, klubu i legend Manchesteru United wywiad. Ostatnie pół roku, naznaczone dodatkowo osobistą tragedią, to wyjątkowo zły czas dla Cristiano Ronaldo. Przede wszystkim jednak pod względem sportowym, ponieważ marketingowo i finansowo Portugalczyk wciąż pozostaje jednym z największych piłkarzy na świecie. Może i największym, jeśli brać pod uwagę tylko te dwa czynniki. Jeśli liczyć followersów na Instagramie, to nie ma sobie równych.

Do wyniku Ronaldo z pewnością przyczyniło się medialne zamieszanie wokół Portugalczyka. Po wywiadzie udzielonym Piersowi Morganowi fani piłki nożnej jeszcze mocniej podzielili się na zwolenników i przeciwników napastnika. Kontrowersja zawsze jednak napędza internetowe kariery, dlatego nie powinno dziwić, że właśnie teraz na CR7 skupia się rekordowo duża uwaga.

Tak o swoim szokującym medialnym wystąpieniu mówił Ronaldo w poniedziałek 21 listopada, podczas konferencji prasowej w Katarze. – Czas jest zawsze właściwy. Z waszej perspektywy łatwo jest dobierać odpowiedni czas. Czasami piszecie prawdę, czasami piszecie kłamstwa. Nie muszę martwić się o to, co inni myślą. Mówię, kiedy chcę. Wszyscy wiedzą kim jestem i w co wierzę – podkreślał bez skruchy zawodnik.

Ronaldo i Messi jak Carlsen i Nakamura

Są jednak i pozytywne sposoby na przyciągnięcie internautów. Do takich zaliczyć należy z pewnością wspólne zdjęcie Messiego i Ronaldo, wykonane na rzecz kampanii reklamowej marki Louis Vuitton, które stało się najczęściej „lajkowanym” w historii sportu. Na fotografii widzimy oby zawodników pochylonych nad partią szachów.

Odwieczni rywale odtwarzają tutaj mistrzowską partię Magnusa Carlsena i Hikaru Nakamury z czerwca 2017 roku. Tamto starcie zakończyło się remisem. W pojedynku Ronaldo z Messim na wyłonienie zwycięzcy poczekajmy przynajmniej do końca mundialu w Katarze. W końcu nie samym Instagramem piłkarz żyje.

Katar 2022. Ronaldo na Instagramie publikuje zdjęcie z treningu

Portugalczyk nie zwalnia tempa, i przed czwartkowym meczem swojej reprezentacji zamieścił na Instagramie kolejną fotografię – tym razem z treningu kadry narodowej. "Dobra energia, dobre odczucie, to samo zaangażowanie i ta sama koncentracja, które wkładamy w każde wyzwanie. Skup się! Wierz! Gdziekolwiek jesteś Portugalio, zawsze!" – pisał w wiadomości do kibiców.

Czytaj też:

Najważniejszy miesiąc w karierze Ronaldo. Może przekreślić cały jego dorobekCzytaj też:

Mistrzostwa świata trampoliną do kariery. Ci piłkarze zaistnieli po ostatnim mundialu