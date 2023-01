Polski piłkarz odszedł z MLS. Zaskakujący kierunek

Polski piłkarz Patryk Klimla w dość nietypowy sposób prowadzi swoją karierę. Napastnik w 2020 roku opuścił Jagiellonię Białystok i przeniósł się do Celticu Glasgow. W szkockiej Premiership wychowanek Lechii Dzierżoniów rozegrał 19 spotkań, w których strzelił trzy bramki.

Po roku na Celtic Park Klimala zdecydował się odejść do MLS do zespołu New York Red Bulls, w którym w przeciągu ostatnich dwóch lat zaliczył 63 występy we wszystkich rozgrywkach, strzelając 14 bramek i zanotował 11 asyst.

Nietypowy ruch Patryka Klimali. Zdecydował się na ciekawy transfer

Teraz 24-latek zdecydował się na kolejny zaskakujący klub. Napastnik zdecydował się podpisać kontrakt z Hapoelem Beer Sheva na trzy i pół roku. – Jestem podekscytowany otwarciem nowego rozdziału w mojej karierze. Wraz ze zmianą zawodową jest to również zmiana dla mnie i mojej rodziny. Słyszałem dobre rzeczy o mieście i klubie, a zwłaszcza o tutejszych kibicach. Nie mogę się doczekać spotkania z nimi na stadionie Toto Turner – powiedział Klimala cytowany w klubowych mediach.

Z kolei dyrektor generalny izraelskiego klubu Guy Premor przyznał, że obserwowali Klimalę przez długi czas. – Cieszę się, że zasili szeregi naszej drużyny. Życzę mu wielu sukcesów i szybkiej aklimatyzacji – przyznał.

Patryk Klimala będzie pierwszym polskim piłkarzem od 2015 roku, który zagra w Izraelu. Ostatnim piłkarzem, który występował w tej lidze był Ludovic Obraniak, który 27 sierpnia 2015 roku zamienił Werder Brema na Maccabi Hajfa. Pomocnik francuskiego pochodzenia w barwach tej drużyny rozegrał łącznie 29 meczów, w których zdobył trzy gole i zanotował dwie asysty.

