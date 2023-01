Ostra wymiana zdań w meczu Napoli – Roma. Zalewski powiedział to do Zielińskiego

W niedzielny wieczór w Serie A rozegrano hit 20. kolejki pomiędzy Napoli a Romą. Te spotkania charakteryzują się tym, że w czasie ich trwania jest wiele emocji, bo kibice obu drużyn – delikatnie mówiąc – nie przepadają za sobą.

Popis Nicoli Zalewskiego i Piotra Zielińskiego

W obu tych drużynach występują reprezentanci Polski. W barwach SSC Napoli oglądamy Piotra Zielińskiego, a w AS Romie – Nicolę Zalewskiego. Ostatecznie to piłkarze z Neapolu byli górą w tym spotkaniu po bramkach Victora Osmhena i Giovanniego Simeone. Na te trafienia rzymianie odpowiedzieli tylko trafieniem Stephana Es Shaarawy'ego. Po jednej asyście zanotowali Polacy.

Najpierw w 75. minucie Nicola Zalewski dośrodkował na dalszy słupek, dzięki czemu jego zespół wyrównał. Na tę piękną asystę Piotr Zieliński odpowiedział kluczowym podaniem do Simeone w 85. minucie, który ustalił wynik tego spotkania.

Ostra wymiana zdań w tunelu

Po tym meczu Napoli ma wciąż 13 punktów przewagi nad drugim Interem Mediolan, a AS Roma jest szósta z punktem straty do AC Milan. Jednak zamiast wynikiem, kibice więcej mówią o zachowaniu Zielińskiego i Zalewskiego w tunelu. Na nagraniu słychać tylko urywek wymiany zdań między zawodnikami. Zainteresowani będą mogli sobie poniżej odtworzyć nagranie z całego zajścia. Uwaga, wpis zawiera wulgaryzmy.

Zieliński: Czego spier******.

Zalewski : Następny jesteś.

: Następny jesteś. Zieliński: Mordę zamknij.

Zalewski: Zamknij pi*** ku***.

Na razie nie wiadomo, czy to, co zobaczyliśmy na nagraniu, to próba wyprowadzenia rywala z równowagi, czy Polacy rzeczywiście za sobą nie przepadają. Z racji tego, że to nagranie jest coraz bardziej popularne, można spodziewać się, że prędzej czy później któryś z piłkarzy wyjaśni tę sytuację.

