Tak wyglądał pierwszy gol Cristiano Ronaldo w Arabii. Pobił kolejny rekord

Pierwszy gol Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskej padł co prawda jeszcze w meczu sparingowym przeciwko PSG, z którym zmierzyły się połączone ekipy Al-Nassr i Al-Hilal. Kapitan reprezentacji Portugalii trafiał do siatki dwukrotnie, jednak dopiero w meczu ligowym, w którym przeciwnikiem drużyny z Riyadhu była ekipa Al-Fateh zaliczył oficjalne trafienie.

Cristiano Ronaldo zdobył debiutanckiego gola w Arabii Saudyjskiej

Od samego początku meczu Cristiano Ronaldo był bardzo aktywny i stwarzał zagrożenie pod bramką rywali, jednak to nie jego drużyna pierwsza wyszła na prowadzenie. W barwach Al-Fateh debiutował były piłkarz m.in. FC Barcelony, Cristian Tello i to on otworzył wynik spotkania pięknym strzałem zza pola karnego.

CR7 próbował kilkukrotnie zamienić akcje na bramkę, jednak przy jednej sytuacji niefortunnie chybił, a następnie uderzył w poprzeczkę. Kiedy w doliczonym czasie gry tablica wyników pokazywała wynik 2:1 dla Al-Fateh, sędzia odgwizdał rzut karny dla gości. Kapitan Al-Nassr podszedł do jego wykonania i mocnym strzałem w środek bramki pokonał bramkarza rywali i wyrównał wynik spotkania.

Cristiano Ronaldo z kolejnym rekordem

Dzięki oficjalnemu trafieniu dla Al-Nassr Cristiano Ronaldo stał się pierwszym piłkarzem w historii, który trafiał do siatki w... 21 latach z rzędu! Jego pierwszy oficjalny gol padł w 2002 roku, kiedy jeszcze był piłkarzem Sportingu Lizbona.

To trafienie było także golem nr 820 w karierze Portugalczyka. Wkrótce będzie miał okazję jeszcze poprawić ten dorobek.