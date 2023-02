Robert Lewandowski sprawia wrażenie piłkarza, który się nie starzeje. Kariera kapitana reprezentacji Polski jest niemal kompletna. Do pełnego sukcesu brakuje mu jeszcze jednego indywidualnego trofeum. W całej dotychczasowej przygodzie z piłką nożną snajper zdobył 475 bramek i nic nie wskazuje na to, by ten licznik w najbliższym czasie miał się zatrzymać. Napastnik biało-czerwonych w trakcie kariery występował w kilku barwach, grał na różnych podłożach i zdobywał wiele nagród. Czy będziesz w stanie odpowiedzieć na część pytań na jego temat? Nasz QUIZ znajdziesz pod spodem. Powodzenia!

QUIZ:

W tym QUIZIE nie da się pomylić. Każdy fan Roberta Lewandowskiego zdobędzie 10/10

