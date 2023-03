Szef FIFA wpadł na szalony pomysł. Tego jeszcze w futbolu nie było

Na Stade de France reprezentacja Francji w piłce nożnej rozgrywa swoje domowe spotkania. Arena jest własnością państwa, ale to ma w przyszłości się zmienić. Dziennik „L'Equipe” poinformował, iż FIFA planuje przejąć Stade de France. Dziennikarze dotarli do informacji, że może dojść do możliwości przejęcia praw do tego obiektu lub zakupu tego stadionu, który znajduje się w miejscowości Saint-Denis na przedmieściach Paryża.

Gianni Infantino rozmawiał z Emmanuelem Macronem o Stade de France

Według informacji dziennika „L'Equipe” temat wykupu Stade de France został poruszony podczas spotkania w Pałacu Elizejskim 15 lutego pomiędzy prezydentem Francji Emmanuelem Macronem a Giannim Infantino – szefem FIFA. Za wykup stadionu międzynarodowa organizacja miałaby zapłacić ok. 600 milionów Euro.

Dziennikarze ustalili także, że pośrednikiem tej transakcji ma być Noel Le Graet, który niedawno podał się do dymisji z funkcji prezesa Francuskiej Federacji Piłkarskiej. Były już prezes FFF został oskarżony o molestowanie, czemu zaprzecza. Adwokat działacza zapowiedział pozwanie francuskiej minister sportu – Amelie Oudea-Caster.

„Mógłby to być wówczas pierwszy stadion piłkarski należący do władz” – czytamy we francuskich mediach Actu Foot.

twitter

Stade de France – opis stadionu

Stade de France to stadion sportowy, który znajduje się w Saint-Denis, na przedmieściach Paryża. Jest to narodowy stadion reprezentacji Francji o oficjalnej pojemności 81 338 miejsc siedzących. Na nim od 1998 roku swe najważniejsze mecze rozgrywają drużyny w piłce nożnej i rugby.

Po odpowiedniej adaptacji arena jest przystosowana do organizacji zawodów lekkoatletycznych. Ponadto mogą tam odbywać się koncerty muzyczne, na których występowali, chociażby: The Rolling Stones, Madonna, U2, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Prince, Lady Gaga, Rihanna, One Direction i BTS.

Czytaj też:

Legenda odchodzi z polskiego klubu. Do sieci trafiło emocjonalne wideoCzytaj też:

Piłkarz Premier League przyznał się do poważnych zarzutów. Czeka go surowa kara