Wielki powrót Jakuba Błaszczykowskiego? Kibice złożyli petycję

Jakub Błaszczykowski w ostatnich latach bardziej skupił się na organizacyjnej działalności w piłce nożnej, choć piłki nożnej nadal nie porzucił. Od 2019 roku ponownie jest związany z Wisłą Kraków, lecz oprócz roli zawodnika pełni również funkcję współwłaściciela klubu. Jeśli marszałek województwa śląskiego wyrazi zgodę, to być może jeszcze raz zobaczymy „Kubę” na słynnym Stadionie Śląskim.

Błaszczykowski może zagrać z Wisłą Kraków na Stadionie Śląskim

Cała sytuacja mająca na celu występ Błaszczykowskiego na Stadionie Śląskim jest związana z meczem pomiędzy Wisłą Kraków a Ruchem Chorzów. Oba kluby żyją ze sobą w wielkiej zgodzie. Chorzowianie nie mogą rozgrywać spotkań na swoim macierzystym stadionie przy ulicy Cichej, gdyż ten zdaniem Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie nadaje się do użytkowania. Ruch rozgrywa mecze jako gospodarz na stadionie w Gliwicach. Zaistniała sytuacja nie ma wpływu na frekwencje. Fani „Niebieskich” wypełniają nawet gościnny obiekt.

Będąc na fali wznoszącej, sympatycy wicelidera Fortuna 1. Ligi chcą zorganizować mecz przyjaźni z Wisłą Kraków właśnie na Stadionie Śląśkim. Mogący pomieścić ponad 50 tysięcy osób obiekt mógłby zapełnić się nawet w komplecie. Kibice Ruchu wystosowali list otwarty do marszałka województwa śląskiego (zarządcy stadionu) w sprawie organizacji meczu na słynnej arenie.

„Ostatni raz Ruch miał okazję gościć na Stadionie Śląskim na koniec sezonu 2008/2009. Nadarza się jednak idealna okazja, by ligowa piłka mogła wrócić na ten obiekt w naprawdę wielkim stylu. W okolicach 103. urodzin Ruchu Chorzów ma odbyć się mecz z Wisłą Kraków. Jest to jeden z absolutnych klasyków polskiej piłki. Nestorzy i historyczni założyciele Ligi Polskiej, jedne z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Tym razem przyszło się nam spotkać na drugim poziomie rozgrywkowym. Jednak nie sądzimy, by taka mała niedogodność mogła powstrzymać kibiców takich klubów przed stworzeniem kolejnego historycznego wydarzenia i pobicia rekordu frekwencji na meczu ligowym w Polsce i to poza ekstraklasą!” – możemy przeczytać na stronie niebiescy.pl.

Prezes Wisły reaguje na inicjatywę kibiców Ruchu Chorzów

Kwestią sporną jest koszt wynajmu. Ruch chciał zorganizować na Stadionie Śląskim mecz Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, lecz zaproponowana cena znacząco przewyższała możliwości 14-krotnego mistrza Polski. Na inicjatywę zareagował m.in. prezes Wisły. Jarosław Królewski pogratulował pomysłu kibicom chorzowskiego klubu.

Czytaj też:

Kadra bez Lewandowskiego? „Na ten moment trzeba się szykować”Czytaj też:

Legenda odchodzi z polskiego klubu. Do sieci trafiło emocjonalne wideo