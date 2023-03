Europosłowie chcą wykluczenia Białorusi z Euro 2024. Zwrócili się do UEFA

Wielkimi krokami zbliżają się pierwsze mecze el. Euro 2024. Swoje pierwsze spotkanie Biało-Czerwoni rozegrają w piątek 24 marca z Czechami. Trzy dni później podopieczni Fernando Santosa zmierzą się z Albanią w Polsce, a według deklaracji prezesa PZPN to spotkanie odbędzie się na PGE Narodowym.

Euro 2024: Kontrowersje wokół obecności Białorusi w eliminacjach

Polska trafiła do grupy E z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią. Z kolei w grupie I znaleźli się piłkarze ze Szwajcarii, Izraela, Rumunii, Kosowa, Białorusi i Andory. To obecność przedostatniej reprezentacji wzbudza najwięcej kontrowersji. Ma to związek z sytuacją polityczną kraju.

W związku z tym grupa ponad 100 europosłów postanowiła podpisać się pod listem, który został wysłany do prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina. Sygnatariusze wezwali w nim władze UEFA do zabronienia wzięcia udziału Białorusi w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy w 2024 roku. Za argument podana została sprawa dotycząca przestrzegania praw człowieka u naszego wschodniego sąsiada, a ponadto Aleksander Łukaszenko jest sojusznikiem Władimira Putina, który najechał na Ukrainę.

„Chodzi nie tylko o wartości UEFA, ale także o reputację i wizerunek UEFA w społeczeństwach demokratycznych i społeczności międzynarodowej” – napisano w liście cytowanym przez rp.pl.

Europosłowie: To byłaby zniewaga dla ofiar

Zdaniem wielu europosłów sam fakt udziału w el. do ME białoruskiej reprezentacji zostanie wykorzystany do siania propagandy. „To byłaby zniewaga dla ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainie oraz dla wszystkich Białorusinów, którzy zostali zmuszeni do ucieczki z ojczyzny, a także tych, którzy zostali na Białorusi i teraz muszą żyć w strachu i terrorze” – dodali.

Przypomnijmy, białoruskie i rosyjskie drużyny mają zakaz rozgrywania u siebie międzynarodowych meczów piłkarskich, a ich spotkania rozgrywane są na neutralnym gruncie bez udziału publiczności.

We wrześniu 2022 roku UEFA odrzuciła apel niemieckiej minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser o usunięcie Białorusi z eliminacji, ale w oświadczeniu wydanym w następnym miesiącu organ zarządzający oznajmił, że pozostanie otwarty na perspektywę zaostrzenia swoich sankcji. Euro 2024 zostanie rozegrane w Niemczech w dniach 14 czerwca – 14 lipca.

