Sąd otrzymał badania lekarskie „Fryzjera”. „Wyrok ws. afery korupcyjnej stał się faktem”

Ryszard F., pseudonim „Fryzjer” został uznany przez sąd we Wrocławiu za winnego afery korupcyjnej, która wstrząsnęła polską piłką. Były działacz piłkarski usłyszał 19 zarzutów dot. ustawiania meczów w polskiej lidze w latach 2003-2004. Proces w tej sprawie wystartował już w czerwcu 2017 roku, ale w związku z kiepskim stanem zdrowia oskarżonego do rozprawy nie mogło dojść. Ostatecznie 30 czerwca 2020 udało się odczytać akt oskarżenia, a w lipcu 2021 ogłosić wyrok.

Cztery rozprawy ws. „Fryzjera”

Ten temat bardzo uważnie śledzi Blog Piłkarska Mafia, który co jakiś czas aktualizował informacje w tej sprawie. To m.in. prowadzący ten serwis poinformował, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu „Fryzjer” musi odbyć karę dwóch lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności oraz zapłacić grzywnę w wysokości 7,5 tys. złotych.

W sprawie „Fryzjera” odbyły się cztery rozprawy. Adwokat Ryszarda F. odwołał się od nieprawomocnego wyroku i poprosił o sprawdzenie, czy w trakcie popełnianych przestępstw jego klient był osobą poczytalną. Po kilku miesiącach oczekiwania, do wrocławskiego sądu w końcu dotarły wyniki badań lekarskich.

Wyniki badań lekarskich „Fryzjera” dotarły do wrocławskiego sądu

„Po pół roku dotarły do wrocławskiego sądu wyniki badań lekarskich Ryszarda F. pseudonim 'Fryzjer'. Medycy uznali, że jest on poczytalny i kolejny prawomocny wyrok ws. afery korupcyjnej w polskim futbolu stał się faktem!” – czytamy we wpisie „Blog Piłkarska Mafia”.

„Sędzia zapoznał się dzisiaj z wynikami, zleconych we wrześniu ubiegłego roku, badań psychiatrycznych. Uznał, że 'Fryzjer' może trafić do więzienia, a apelacja obrońcy i oskarżonego nie ma podstaw” – dodano.

Przypomnijmy, Ryszard F. znany jako „Fryzjer” był założycielem zorganizowanej grupy przestępczej, która miała działać od lipca 2003 roku do czerwca 2006 roku. Jej członkowie brali udział w ustawianiu wyników meczów, a swego czasu głośno było o tzw. liście Fryzjera zawierającej nazwiska sędziów, z którymi kontaktował się działacz.

