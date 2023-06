Słynny reprezentant Polski kończy karierę. „Zawsze walczyłem o swoje i czerpałem z piłki na maxa”

Zakończenie sezonu to czas, w którym wielu zawodników ogłasza koniec kariery. Przy oklaskach kibiców są żegnani za lata występów dla różnych klubów. Sprawa nie dotyczy wyłącznie najwybitniejszych postaci piłki. Również na polskim podwórku informacja o przejściu na piłkarską emeryturę wywołuje spore poruszenie. Tym bardziej jeśli chodzi o byłego reprezentanta Polski i bardzo medialną postać.

Sławomir Peszko kończy karierę

W poniedziałek zakończenie kariery po końcu rozgrywek ogłosił Sławomir Peszko. Były reprezentant Polski to niezwykle popularna postać ze względu na swój wizerunek pozasportowy. Skrzydłowy ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, a ponadto wypowiedział się o niej także w „Kanale Sportowym”. Obecny zawodnik III-ligowej Wieczystej Kraków stwierdził, że była to dla niego ciężka decyzja, lecz ma już w głowie wiele pomysłów na przyszłość

„Zawsze walczyłem o swoje i czerpałem z piłki na maxa. Ocenę moich występów pozostawiam Wam. Koniec to jednak równocześnie początek – mogę Was zapewnić, że dopiero teraz będzie się działo” – napisał Peszko w poście w serwisie Facebook.

Peszko w ostatnim czasie próbuje sił w niższych szczeblach rozgrywkowych. Od 2020 roku jest piłkarzem Wieczystej Kraków. Dołączył do zespołu, gdy ten rywalizował jeszcze w lidze okręgowej. Zespół sponsorowany przez krakowskiego przedsiębiorcę, Wojciecha Kwietnia, ma ambitne plany wejścia na szczyt. Póki co rywalizuje o awans do 2. ligi, lecz na dwie kolejki przed końcem sezonu zespół traci cztery punkty do lidera, Stali Stalowa Wola.

Doświadczenia piłkarskie Sławomira Peszki

Peszko to 44-krotny reprezentant Polski, który najlepszą formę prezentował za kadencji Adama Nawałki. Były selekcjoner powołał go na mistrzostwa Europy 2016 oraz mistrzostwa świata 2018. W trakcie wieloletniej kariery 38-latek występował w Wiśle Płock, Lechu Poznań, FC Koln, Wolverhampton, Lechii Gdańsk, Wiśle Kraków, a do końca obecnego sezonu będzie grał jeszcze dla Wieczystej.

