Legenda futbolu XXI wieku kończy karierę. „To pożegnanie z piłką, ale nie z wami”

W Serie A losy mistrzostwa były znane od kilku tygodni. Po 33 latach przerwy trofeum za zwycięstwo w rozgrywkach wzniosło Napoli, które na przestrzeni całego sezonu zdeklasowało konkurentów. Kibiców mocno interesowała także sytuacja Juventusu, który w trakcie zmagań otrzymał karę -15 punktów za przewinienia przy transferach. Sankcja została anulowana, by później znów została przywrócona, lecz do -10 punktów. Przez to „Stara Dama” po raz pierwszy od lat nie zagra w Lidze Mistrzów. Co więcej, zabraknie jej także w Lidze Europy. Czekają ją występy w Lidze Konferencji.

Zlatan Ibrahimović kończy karierę

Spory szok przeżyli sympatycy AC Milan. Po wygranym 3:1 meczu z Hellasem Verona głos do tysięcy kibiców zabrał Zlatan Ibrahimović. O tym, że napastnik odejdzie z klubu, wiedziano już od dawna. Szwed ogłosił po spotkaniu koniec kariery. „Nadszedł moment, aby pożegnać się z piłką nożną” – powiedział 41-latek, po czym dodał. „To pożegnanie z piłką, ale nie z wami” – tym samym rozpalił plotki nt. swojej przyszłości.

Zlatan Ibrahimović zapisał się w historii piłki nożnej XXI wieku jako jeden z najlepszych napastników, a zarazem jako jedna z najbardziej wyrazistych postaci. Jego pewność siebie i kontrowersyjne wypowiedzi (często z dozą arogancji) sprawiały, że o Szwedzie zawsze mówiło się dużo. Przez ponad 20 lat kariery przywdziewał koszulki Malmo FF, Ajaksu Amsterdam, Juventusu, Interu Mediolan, FC Barcelony, Milanu, Paris Saint-Germain, Manchesteru United, Los Angeles Galaxy, by na ostatnie lata ponownie wrócić do Rossonerich. Wielokrotnie zdobywał nagrody dla króla strzelców rozgrywek, a w 2013 roku otrzymał wyróżnienie za gola roku na gali FIFA.

twitter

Kariera reprezentacyjna Zlatana Ibrahimovicia

Posiadający bośniackie i chorwackie korzenie piłkarz przez lata stanowił o sile reprezentacji Szwecji. Choć w ostatnich latach nie zawsze było mu z drużyną narodową, to może pochwalić się 121 występami i 62 bramkami. Z kadrą „Trzech Koron” rywalizował na dwóch mistrzostwach świata i czterech mistrzostwach Europy.

Czytaj też:

Jean Carlos Silva dla „Wprost”: Raków Częstochowa zmienił moje myślenie o piłce. Modrić miał rację!Czytaj też:

Te zespoły 1. Ligi awansują do Ekstraklasy. Wiemy, kto powalczy w barażach