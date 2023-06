Te zespoły 1. Ligi awansują do Ekstraklasy. Wiemy, kto powalczy w barażach

27 maja zakończył się sezon PKO BP Ekstraklasy. Mistrzem Polski został Raków Częstochowa, a podium zamknęły drużyny Legii Warszawa i Lecha Poznań. Jeśli chodzi o spadkowiczów, z elitą pożegnały się Miedź Legnica i Lechia Gdańsk. Do ostatniej kolejki ważyły się losy trzeciego spadkowicza. Ostatecznie została nim Wisła Płock.

Fortuna 1. Liga: ŁKS zapewnił sobie awans przed ostatnią kolejką

Sezon 2022/23 Fortuna 1. Ligi również dobiega końca. Do tej pory znaliśmy tylko jedną drużynę, która awansuje do elity, a jest nim ŁKS. Bezpośredni awans do Ekstraklasy mają zapewniony dwie pierwsze drużyny, a trzeciego beniaminka wyłonią baraże między ekipami z miejsc 3. – 6.

Przed ostatnią kolejką szanse na bezpośredni awans do Ekstraklasy miały cztery drużyny – Ruch Chorzów, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Puszcza Niepołomice oraz Wisła Kraków. Ten zespół, który dołączy do ŁKS-u musiała wyłonić ostatnia kolejka Fortuna 1. ligi.

Te zespoły walczyły o awans do Ekstraklasy i o baraże

Ruch Chorzów mierzył się z GKS-em Tychy, Bruk-Bet Termalika Nieciecza z Arką Gdynia, Puszcza Niepołomice z Chrobrym Głogów, a Wisła Kraków z Górnikiem Łęczna. Ponadto przed ostatnim meczem szanse na baraże zachowały sobie Stal Rzeszów, Arka Gdynia i Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Przed ostatnią kolejką w najlepszej sytuacji był Ruch Chorzów, który miał 59 punktów i jedno „oczko” przewagi nad trzecią Niecieczą i Puszczą Niepołomice. Piąta Wisła Kraków do Niebieskich traciła dwa punkty.

Fortuna 1. Liga: Wyniki ostatniej kolejki

ŁKS Łódź – Odra Opole 1:0

Ruch Chorzów – GKS Tychy 1:0

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Arka Gdynia 2:1

Górnik Łęczna – Wisła Kraków 0:3

Chojniczanka Chojnice – GKS Katowice 3:3

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Resovia Rzeszów 4:3

Puszcza Niepołomice – Chrobry Głogów 0:1

Stal Rzeszów – Skra Częstochowa 2:1

Zagłębie Sosnowiec – Sandecja Nowy Sącz 1:1

Te wyniki sprawiły, że razem z ŁKS-em bezpośrednio do PKO BP Ekstraklasy awansuje Ruch Chorzów. Z kolei w barażach o elitę zmierzą się Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Wisła Kraków, Puszcza Niepołomice i Stal Rzeszów. Baraże odbędą się 6 czerwca, a ich finał, czyli spotkanie, którego stawką będzie awans do Ekstraklasy zostanie rozegrany 11 czerwca.

Czytaj też:

Są zachwyceni młodym reprezentantem Polski. Wielki klub chce transferu i ma specjalny planCzytaj też:

Wymowne słowa Uliego Hoenessa na temat Roberta Lewandowskiego. „Powiedziałem to dość jasno”