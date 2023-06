Są zachwyceni młodym reprezentantem Polski. Wielki klub chce transferu i ma specjalny plan

Rewelacyjne występy Karola Borysa w reprezentacji Polski U-17 (jak i całej drużyny) zaczynają przynosić ogromne plony. Według najnowszych informacji wychowankiem Śląska Wrocław na poważnie interesują się wielkie marki. W „Przeglądzie Sportowym” czytamy, że ofensywnym pomocnikiem zachwycono się między innymi w PSV Eindhoven.

Karol Borys znalazł się na celowniku PSV Eindhoven

Wiele wskazuje na to, że urodzony w 2006 roku piłkarz już niebawem stanie przed szansą wyjazdu do jednej z najlepszych lig na Starym Kontynencie. Zainteresowanie ze strony Rolników jest bowiem poważne. I to na tyle, że 2 czerwca przedstawiciele klubu mieli wykonać telefon do szefów Śląska Wrocław, by poprosić ich o zgodę na wyjazd zawodnika do Holandii.

Na razie do Wojskowych nie wpłynęła oficjalna oferta za ofensywnego pomocnika, aczkolwiek ta powinna pojawić się wkrótce. Zanim WKS podejmie jakąkolwiek decyzję co do swojego wychowanka, najpierw chce otrzymać konkretną propozycję dotyczącą ewentualnych przenosin zawodnika do Eredivisie.

W artykule czytamy, iż zarówno sam młodzieżowiec jak i jego bliscy patrzą przychylnie na taką możliwość. „Z naszych informacji wynika, że młody piłkarz i jego rodzice są gotowi na taki ruch” – głosi tekst.

PSV Eindhoven ma plan dla Karola Borysa

Wspomniane zaproszenie, które wystosowało PSV Eindhoven ma na celu kilka rzeczy. Przede wszystkim jego przedstawiciele chcą pokazać młodemu piłkarzowi swoją bazę, akademię i przedstawić plan jego dalszego rozwoju. Nie jest tajemnicą, iż początkowo miałby on występować w rezerwach Rolników, które to grają na zapleczu holenderskiej ekstraklasy. To mocny argument, który sprawia, iż Borys woli wyjechać do Holandii niż np. do Włoch, gdzie musiałby nadal brać udział w rozgrywkach juniorskich.

Jako że 17-latek jest związany ze Śląskiem Wrocław kontraktem obowiązującym do czerwca 2024 roku, należy spodziewać się, iż mielibyśmy do czynienia z transferem gotówkowym. Nie wiadomo jednak, ile pieniędzy PSV jest gotowe wyłożyć za ten młody talent.

