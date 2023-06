Tajemniczy inwestor chce kupić Śląsk Wrocław. Prezydent miasta odkrywa karty

Śląsk Wrocław zajął 15 miejsce na koniec sezonu 2022/23 w PKO BP Ekstraklasie. W dolnośląskiej stolicy próbowali wszystkiego, żeby uratować się w krajowej elicie. Skutek przyniosło zarówno przywrócenie na stanowisko trenera Jacka Magierę, po roku przerwy, jak i… słabość zawodników Wisły Płock. Ekstraklasowy Śląsk teraz ma przed sobą kolejny ważny moment, mianowicie potencjalną zmianę właściciela.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przedłużył termin sprzedaży Śląska

Od 2013 roku najsłynniejszy wrocławski klub sportowy znajduje się na miejskim garnuszku. Część mieszkańców Wrocławia otwarcie krytykuje zarządzanie publicznymi finansami, których część przekazywana jest na funkcjonowanie zawodowego klubu sportowego. Rocznie to kwoty sięgające grubo ponad 10 mln złotych.

Dokładając do tego kiepskie wyniki piłkarzy Śląska, właścicielstwo powoli przestało się opłacać we wrocławskim Ratuszu. Prezydent dolnośląskiej stolicy Jacek Sutryk zdecydował, że zostanie rozpoczęty proces prywatyzacji klubu. Miasto ogłosiło przetarg, który pierwotnie miał potrwać do 5 czerwca.

twitter

W piątkowe południe prezydent Sutryk poinformował jednak w mediach społecznościowych, że sprzedaż Śląska może się przeciągnąć. „Powodem jest wzmożone zainteresowanie kupnem pakietu większościowego akcji Śląska Wrocław” – zaznaczył na Twitterze polityk.

Tajemniczy inwestor przejmie wrocławski klub?

Śląsk został wyceniony na 8,5 mln złotych. Według informacji przekazanych przez Piotra Janasa z „Gazety Wrocławskiej” data zakończenia przetargu została przedłużona, bo poprosiła o to jedna z zagranicznych firm.

twitter

Wygląda zatem na to, że Śląsk po latach inwestycji ze strony miasta, teraz może stać się klubem z zagranicznym kapitałem. O ile rzeczona firma faktycznie wygra w walce o przejęcie zasłużonego, dolnośląskiego klubu. Przypomnijmy, że piłkarze Śląska rozgrywają mecze na jednej z aren Euro 2012, obecnie pod nazwą Tarczyński Arena.

Czytaj też:

Polski piłkarz zawodnikiem roku. Kibice nie mieli wątpliwościCzytaj też:

Kulisy decyzji UEFA w sprawie Szymona Marciniaka. Kluczowa rola Zbigniewa Bońka?