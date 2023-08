Właściciel Wisły Kraków podjął decyzję ws. Radosława Sobolewskiego. Wszystko jasne!

Wisła Kraków od pewnego czasu zawodzi. Choć wiosną 2023 roku spisywała się świetnie i udało jej się wywalczyć udział w barażach o awans do Ekstraklasy, ta sztuka jej się nie udała. Biała Gwiazda niespodziewanie poległa z kretesem w starciu z Puszczą Niepołomice (1:4) i w efekcie musiała pogodzić się z koniecznością spędzenia kolejnego sezonu w Fortuna 1. Lidze. Teraz jednak też nie idzie jej dobrze, w związku z czym w mediach pojawiły się spekulacje na temat przyszłości Radosława Sobolewskiego.

Radosław Sobolewski na wylocie z Wisły Kraków?

Wisła wygrała bowiem zaledwie jedno starcie z ostatnich czterech i to w okolicznościach dalekich od oczekiwanych. W starciu z Polonią Warszawa byliśmy świadkami szalonej końcówki, kontrowersji sędziowskich, a ostatecznie mecz zakończył się triumfem ekipy z Małopolski (3:2). Poza tym jednak drużynie 14-krotnych mistrzów Polski brakowało jakości. Remisy z Górnikiem Łęczna i Stalą Rzeszów oraz porażka z GKS-em Tychy nie może satysfakcjonować nikogo związanego z tym klubem.

Jako że celem Białej Gwiazdy na sezon 2023/24 jest bezpośredni awans do Ekstraklasy, część kibiców zaczęła podważać słuszność tego, by Radosław Sobolewski nadal prowadził zespół. Plotki o możliwym zwolnieniu szkoleniowca trafił więc na podatny grunt.

Właściciel Wisły Kraków jasno o sytuacji Radosława Sobolewskiego

Teraz do tych spekulacji postanowił odnieść się również Jarosław Królewski, właściciel Białej Gwiazdy. Jasno zaznaczył on na Twitterze, że temat rozstania z trenerem nie istnieje. „Nikt nie dostał żadnego ultimatum (uważam to za bezsensowne praktyki), które zresztą ograniczyłoby moje możliwości swobodnego wyboru” – czytamy we wpisie.

„Na obecną chwilę nie planuję zmiany sztabu szkoleniowego zespołu, będę mocno wspierał trenerów i drużynę w drodze do poprawy wyników w najbliższych meczach. Jasne jest, że nie prezentujemy się na miarę swoich oczekiwań, to jest kwestia bezdyskusyjna, ale mamy pomysły jak to zmienić. Paradoksalnie granie pod dużą presją już teraz, może nas wiele nauczyć i dać wyniki w kluczowych momentach sezonu, czego nie dźwignęliśmy w zeszłej rundzie” – dodał Królewski.

