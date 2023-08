Kontrowersyjne zachowania prezesa federacji. Całował w usta, przykładał rękę do jąder

Hiszpania od kilkudziesięciu godzin znajduje się w wielkiej euforii. Tamtejsze piłkarki po wygraniu finału z Angielkami wygrały pierwsze w historii kraju mistrzostwo świata. W rozgrywanym w Sydney finale padła tylko jedna bramka. Olga Carmona Garcia dała swojemu zespołowi wielki sukces, wydzierając go aktualnym mistrzyniom Europy.

Kontrowersyjne zachowanie prezesa Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej

Tuż po ostatnim gwizdku cały zespół Hiszpanii wpadł w euforię. Podobnie było w sytuacji, gdy piłkarki otrzymywały medale. Niestety, o sukcesie mówi się wiele, ale nie aż tak wiele, jak można byłoby się spodziewać. A to za sprawą szokującego zachowania prezesa Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej, Luisa Rubialesa. Mężczyzna podczas ceremonii medalowej pocałował wprost w usta Jennifer Hermoso, jedną z piłkarek. Choć sama zawodniczka w oświadczeniu zbagatelizowała sprawę, twierdząc, że nie stało się nic złego, to według doniesień mediów, w szatni miała przedstawić swoje niezadowolenie.

Media zaczęły atakować Rubialesa, zarzucając mu przemoc seksualną, wzywając go nawet do dymisji. Hiszpanie przedstawili po kilkudziesięciu godzinach kolejny dowód na niewłaściwe zachowanie włodarza związku. W czasie świętowania sukcesu na trybunie honorowej stadionu w Sydney (tuż obok królowej Letycji) Rubiales miał przykładać rękę do jąder. Nagranie z wykonania dwuznacznego gestu zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

Hiszpania chce dymisji Luisa Rubialesa

Rubiales przeprosił za pocałunek, ale nie odniósł się jeszcze do sprawy gestu. Hiszpańska opinia publiczna jest oburzona jego zachowaniem, czekając na twarde decyzje wobec przyszłości prezesa.

Rubiales, były piłkarz klubów La Liga, jest prezesem związku od 2018 roku.

