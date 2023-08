Raków Częstochowa przed olbrzymią szansą. Liga Mistrzów może ich ozłocić

Raków Częstochowa to jedyny reprezentant Polski w kwalifikacjach do innych rozgrywek niż Liga Konferencji Europy. Obecna pozycja Ekstraklasy w rankingu UEFA skazuje trzy kluby na grę w eliminacjach LKE. Tylko mistrz kraju może walczyć o Ligę Mistrzów lub w przypadku niepowodzenia o Ligę Europy. Drużyna Dawida Szwargi radzi sobie w kwalifikacjach do Champions League bardzo udanie i jest już o krok od wejścia do sportowego raju.

Kosmiczne pieniądze dla uczestnika Ligi Mistrzów

Raków Częstochowa po wyeliminowaniu Flory Tallinn i Arisu Limassol zagra o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów z FC Kopenhaga. Duńczycy z Kamilem Grabarą w składzie pokonali w poprzedniej rundzie Spartę Praga dopiero po rzutach karnych. Podobnie jak i Polacy tak i oni doskonale zdają sobie sprawę, z jakimi korzyściami wiąże się awans do Champions League. To nie tylko prestiż i szansa występów przeciwko najlepszym klubom świata, ale także i potężny zastrzyk finansowy.

Za sam awans do czwartej rundy eliminacji LM częstochowianie otrzymają pięć milionów euro. Jeśli pokonają FC Kopenhagę i wejdą do fazy grupowej, to na konto klubu wpłynie trzy razy więcej pieniędzy (15 milionów 640 tysięcy euro). Każde zwycięstwo w grupie to zastrzyk w wysokości 2,8 mln, a remis wart jest 900 tysięcy. Awans do 1/8 finału to nagroda w wysokości 9,6 mln, do 1/4 – 10,6 mln, do 1/2 – 12,5 mln, do finału – 15,5 mln, a za triumf można zgarnąć aż 20 milionów euro.

Raków Częstochowa może pójść śladem Legii Warszawa

Gra toczy się o olbrzymie pieniądze, lecz… to nie koniec potencjalnego zarobku dla uczestnika Ligi Mistrzów. Kluby zgarniają równie wiele milionów z tytułu praw telewizyjnych. Jak podaje Przegląd Sportowy Onet, w sezonie 2016/2017 z tego tytułu Legia Warszawa zarobiła dodatkowo 10,3 mln euro.

Nie jest to jednakowa kwota dla wszystkich uczestników, lecz zmiany przepisów sprawiły, że Raków ewentualnie nie będzie mógł liczyć na takie środki. Obecnie premiowany jest ranking historyczny, przez co klub z województwa śląskiego plasowałbym się w nim na samym końcu i w związku z tym otrzymałby najmniej funduszy spośród uczestników.

Czytaj też:

Robert Lewandowski w gronie „Bohaterów Bundesligi”. Był jedynym nagrodzonym obcokrajowcemCzytaj też:

Dramatyczne wieści z Legii Warszawa. Chodzi o Bartosza Kapustkę