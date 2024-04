Siatkarz Projektu Warszawa zaskoczył. Zdobył medal i zdecydował

Projekt Warszawa zdobył brązowy medal PlusLigi. Siatkarze stołecznego klubu walczyli o najniższy stopień podium z Asseco Resovią, która poległa w półfinale z Jastrzębskim Węglem. Przypomnijmy, podopieczni Piotra Grabana przegrali wcześniej z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Siatkarz Projektu Warszawa zaskoczył

Po meczu Piotr Graban pochwalił swoich siatkarzy i skupił się na rezerwowych. Zdaniem szkoleniowca to właśnie zmiennicy często odmieniali losy meczu, za co był im bardzo wdzięczny. To dopiero trzeci medal w historii Projektu Warszawa. Wcześniej zespół zajął drugie miejsce w 2019 roku i trzecie miejsce w 2021. W tym roku ta sytuacja się powtórzyła.

Wszyscy w klubie są zadowoleni z tego wyniku, a w klubowych mediach Bartłomiej Bołądź informował, że na pewno będą świętować. Trochę inną decyzję podjął Maciej Stępień, który całą swoją karierę był związany ze Stolicą. 30-latek grał w takich drużynach jak KS Metro Warszawa, AZS Politechnika Warszawska, Legia oraz Projekt Warszawa.

Tuż po meczu zmiennik Jana Firleja postanowił... zakończyć karierę. O wszystkim oficjalnie poinformował klub w swoich social mediach. „Nasz rozgrywający po wczorajszym meczu ogłosił swoją decyzję o rozstaniu z profesjonalnym uprawianiem sportu” – czytamy.

Tym zajmie się Maciej Stępień po zakończeniu kariery sportowej

30-latek wie, co będzie robił po zakończeniu sportowej kariery. „Będzie kontynuował dalszą karierę zawodową związaną z medycyną” – poinformował Projekt Warszawa.

„Maćku – dziękujemy za grę w stołecznych barwach, Twój profesjonalizm, wysiłek i wsparcie w najważniejszych momentach! Jeśli kończyć sportową karierę, to tylko medalem” – napisał klub.

Maciej Stępień oprócz brązowego medalu mistrzostw Polski może się również pochwalić wygraniem Pucharu Challenge. Przypomnijmy, że rozgrywający wystąpił w drugim meczu finałowym przeciwko Vero Volley Monza.

