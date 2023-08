Ronaldinho znów z problemami prawnymi. Już raz siedział w więzieniu

Kilkanaście lat temu uchodził za jednego z największych magików piłki nożnej. Większość kibiców pamięta go z występów w FC Barcelonie, z którą odnosił największe sukcesy. Choć Ronaldinho nie gra już zawodowo od 2015 roku, to co jakiś czas jest o nim głośno. Nie są to jednak informacje, stawiające zdobywcę Złotej Piłki w dobrym świetle.

Kolejne problemy prawne Ronaldinho

Były piłkarz Gremio, Paris Saint-Germain, FC Barcelony czy AC Milan został wezwany przed brazylijską komisję finansową. Chodzi o podejrzenie oszustw związanych z działaniem tzw. piramidy finansowej. Jego firma „18kRonaldinho” miała oferować zyski w wysokości 2 procent dziennie, już od wkładu wynoszącego 30 dolarów. Choć były reprezentant Brazylii otrzymał zapewnienie, że będzie mógł milczeć przed parlamentarzystami, to i tak nie pojawił się w wyznaczonym czasie.

Przewodniczący komisji stwierdził, że jeśli jeszcze raz Ronaldinho nie wstawi się na przesłuchanie, to w kolejnej sytuacji zostanie na nie doprowadzony siłą. Piłkarz broni się mówiąc, że sam jest ofiarą w tej sytuacji. Uważa, że jego wizerunek został wykorzystany nielegalnie. Ofiary firmy domagają się odszkodowania w wysokości 60 milionów dolarów.

To nie pierwsze problemy prawne Ronaldinho. W 2020 roku został zatrzymany w Paragwaju za posługiwanie się fałszywymi paszportami. Używał ich, gdyż prawdziwe zabrano mu za zarzuty dotyczące niepłacenia podatków. Skazano go na pięć miesięcy więzienia, lecz po miesiącu zamieniono mu karę na areszt domowy w hotelu.

Kariera sportowa Ronaldinho

Ronaldinho to zdobywca Złotej Piłki 2005, a także Piłkarz Roku FIFA 2004 i 2005. Wraz z Barceloną zdobył Ligę Mistrzów. Z kolei z reprezentacją Brazylii wygrał mistrzostwa świata 2002, Copa America 1999, a w 2008 roku zdobył brąz igrzysk olimpijskich w Pekinie.

