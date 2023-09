Marek Papszun wątpi w słuszność zwolnienia Jerzego Brzęczka. Przedstawił solidne argumenty

Dzisiejszy mecz z Albanią będzie jednym z najważniejszych dla Fernando Santosa odkąd objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Styl gry kadry w dalszym ciągu nie jest zachwycający, jednak poprzedni szkoleniowcy: Jerzy Brzęczek, Paulo Sousa oraz Czesław Michniewicz również za to obrywali. W przypadku drugiego z wymienionych działo się to znacznie rzadziej, aczkolwiek został on zatrudniony po tym, jak ten pierwszy wywalczył awans z Polakami na mistrzostwa Europy. To w dalszym ciągu jest przedmiotem sporu.

Marek Papszun wątpi w zwolnienie Jerzego Brzęczka

Reprezentacja Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka zwyciężyła 12 spotkań, pięć zremisowała i siedem przegrała. W tamtych czasach Biało-Czerwoni nie grzeszyli ładną grą, jednak bardzo dobrze radzili sobie na arenie międzynarodowej, a największym sukcesem ówczesnego selekcjonera kadry było wywalczenie z nią awansu na mistrzostwa Europy 2020. Wiele osób oczekiwało, że będący wówczas prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek da szansę trenerowi na poprowadzenie drużyny w trakcie Euro.

Tak się nie stało i zatrudniony w jego miejsce został Paulo Sousa. Jak ta historia się potoczyła, wszyscy już wiedzą, dlatego do dziś pojawia się wiele znaków zapytania, dlaczego „Zibi” podjął taką, a nie inną decyzję. Tę kwestię poruszył Marek Papszun, który tuż przed meczem z Albanią w Tiranie zadał pytanie, czy to było słuszne posunięcie?

– Jerzy Brzęczek został zwolniony po wygranych eliminacjach i należy zadać sobie pytanie, czy to była dobra decyzja. Nie trafia do mnie argument, że musimy prezentować piękny styl. Do tego potrzeba czas i odpowiednich narzędzi. Dla mnie to jest zawsze kompatybilne. Żeby wygrywać, musisz dobrze funkcjonować – stwierdził były trener Rakowa Częstochowa, dodając, że obecna reprezentacja bez Roberta Lewandowskiego nie funkcjonowałaby odpowiednio.

