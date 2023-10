Zaskakujący wyczyn polskich piłkarzy. Niespodziewany lider rankingu

Reprezentacja Polski ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Kadencja Fernando Santosa pokazała, że zatrudnienie doświadczonego szkoleniowca nie jest równoznaczne, z tym że uda się odnieść zamierzony sukces, nawet mając w składzie utalentowanych piłkarzy. Teraz na stanowisku selekcjonera znajduje się Michał Probierz, którego głównym celem jest awans na mistrzostwa Europy. Choć sytuacja jest bardzo trudna, może pocieszać się tym, że kilku Polaków prezentuje naprawdę dobrą formę.

Klasyfikacja kanadyjska reprezentantów Polski

Michał Probierz wraz ze sztabem szkoleniowym przebywają za granicą, gdzie obserwują poczynania kandydatów do gry w reprezentacji Polski. 5 października dowiemy się, którzy piłkarze znajdą się w kadrze na mecze z Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. Żeby marzyć o awansie na Euro 2024, oba spotkania trzeba wygrać, a na końcu kwalifikacji pokonać Czechów, dlatego jednym z istotnych czynników będzie też forma, w której znajdują się poszczególni piłkarze.

Statystyk piłkarski, Cezary Kawęcki opublikował na „X” najnowsze zestawienie klasyfikacji kanadyjskiej polskich piłkarzy. Na jej szczycie od dłuższego czasu bezustannie znajduje się skrzydłowy Legii Warszawa Paweł Wszołek, który w bieżącym sezonie strzelił trzy gole, do których dołożył dziesięć asyst. 31-latek jest rewelacją PKO BP Ekstraklasy i jego powołanie jest niemal pewne. Na drugim miejscu klasyfikuje się równie genialny Sebastian Szymański, zaliczający piorunujące wejście do Fenerbahce. Osiem bramek i cztery asysty mówią same za siebie.

Podium zamyka Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski sześciokrotnie trafiał do siatki w tym sezonie oraz czterokrotnie asystował. Na ścisłym początku sezonu 35-latek nie zaskakiwał, jednak wrzesień w barwach FC Barcelony był dla niego obfity w gole i kluczowe podania. Na czwartym miejscu plasują się ex-aequo Filip Marchwiński, który przeżywa życiową formę oraz Szymon Włodarczyk ze Sturm Graz. Obaj siedem razy pokonywali bramkarzy rywali i po dwa razy asystowali. Piąta lokata należy do Mariusza Stępińskiego z sześcioma bramkami i trzema asystami.

