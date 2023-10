Rosjanie wrócą do rywalizacji. FIFA stanęła po ich stronie

FIFA podjęła decyzję o zawieszeniu wszystkich drużyn rosyjskich z rywalizacji międzynarodowej po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz o najeździe wojsk na Ukrainę w lutym 2022 roku. Prezydent FIFA Gianni Infantino ogłosił, że jest to wyraz „pełnej solidarności ze wszystkimi poszkodowanymi w Ukrainie”. Wszystko wskazuje na to, że z biegiem czasu opinia władz najwyższego organu piłkarskiego świata zaczyna się zmieniać.

FIFA rozważa przywrócenie Rosjan do rywalizacji międzynarodowej

Pod koniec września br. UEFA poinformowała, że rozważa całkowite zniesienie zakazu gry w rozgrywkach międzynarodowych młodzieżowym drużynom rosyjskim. Wszystko po to, by umożliwić im grę w kwalifikacjach do Euro U-17. Postawiono jednak warunki, które głoszą o zakazie noszenia strojów narodowych, występowania pod rosyjską flagą oraz śpiewania, a także puszczania hymnu narodowego. W oficjalnym oświadczeniu napisano, że „dzieci nie powinny być karane za czyny popełnione przez dorosłych”.

Za głosem UEFA ma pójść FIFA, która także chce załagodzić karę Rosjanom. Jak podaje „Sky Sports” głównym argumentem światowego organu piłkarskiego ma być właśnie decyzja Aleksandra Ceferina i jego współpracowników. Warto dodać, że potencjalne przywrócenie drużyn rosyjskich przez FIFA nie pozwoli kadrze U-17 na udział w mistrzostwach, ponieważ odbędą się one prawdopodobnie w listopadzie, a losowanie już się odbyło. Warto dodać, że Rosjanki wciąż mają szansę zakwalifikować się do mistrzostw U-17 kobiet, które odbędą się w 2024 roku.

Przypomnijmy, że decyzja UEFA wywołała duże oburzenie w Europie i wywołała podziały. Anglia, Polska, czy Ukraina zapowiedziały bojkot meczów z Rosją. Z kolei Cezary Kulesza zapowiedział, że Polacy odmówią udziału w spotkaniach z Rosjanami.

Czytaj też:

Z czego się cieszyć, a czego się bać? Kluczowe wnioski z raportu „Finansowa Ekstraklasa”Czytaj też:

Zła wiadomość dla Polski. Zanotowaliśmy spadek w najnowszym rankingu FIFA