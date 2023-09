Zła wiadomość dla Polski. Zanotowaliśmy spadek w najnowszym rankingu FIFA

Piłkarska reprezentacja Polski znajduje się ostatnio w kryzysie. Kiepska postawa w el. do Euro 2024 sprawiła, że z posadą pożegnał się Fernando Santos, a jego następcą został Michał Probierz. Po pięciu spotkaniach BIało-Czerwoni znajdują się na czwartym miejscu grupy E z sześcioma punktami na koncie. Gorsze od nas są tylko Wyspy Owcze z jednym oczkiem. Nasze „Orły” tracą do trzeciej Mołdawii i drugich Czechów po dwa punkty, a do pierwszej Albanii aż cztery oczka.

Najnowszy ranking FIFA – stan na 21 września 2023

Nowego selekcjonera czeka bardzo trudne zadanie, ale nie jest ono nie do wykonania. – Celem nadrzędnym jest dla nas awans na mistrzostwa Europy. Jako federacja zapewnimy selekcjonerowi wszystkie narzędzia, które będą mu potrzebne. Będziemy kibicować i wspierać na każdym kroku. Wierzę, że trener Probierz wykorzysta szansę i pojedziemy na turniej finałowy do Niemiec – powiedział na konferencji prasowej prezes PZPN Cezary Kulesza.

Niestety ostatnie słabe wyniki odbiły się na naszej pozycji w rankingu FIFA. Po słabej postawie we wrześniowych meczach eliminacji mistrzostw Europy Polska spadła z 26. na 30 miejsce. Na pierwszym miejscu wciąż pozostaje Argentyna, przed Francją i Brazylią.

Jeśli chodzi o naszych grupowych rywali, to najwyżej wciąż plasują się Czesi – 37. pozycji. Dzięki m.in. zwycięstwu z Polską Albańczycy awansowali z 65. na 62. miejsce. Jeśli chodzi o Wyspy owcze, to one zanotowały spadek ze 129 miejsca na 131, a Mołdawia, podobnie jak Albania awansowała ze 164. lokaty na 159.

Ranking FIFA przed październikowym zgrupowaniem Miejsce Reprezentacja Liczba punktów 1. Argentyna 1851,41 2. Francja 1840,76 3. Brazylia 1837,61 4. Anglia 1794,34 5. Belgia 1792,64 6. Chorwacja 1747,83 7. Holandia 1743,15

8. Portugalia 1728,58

9. Włochy 1727,37

10. Hiszpania 1710,72

30. Polska 1524,61



Czytaj też:

Michał Probierz chciał Jerzego Dudka w sztabie. Były piłkarz zdradził powody rezygnacjiCzytaj też:

Adam Nawałka skomentował wybór Cezarego Kuleszy. Padły wymowne słowa