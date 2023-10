To dlatego Robert Lewandowski udostępnił nagranie z Donaldem Tuskiem. Zdradził szczegóły

W środę 11 października polskie media społecznościowe obiegło nagranie, w którym jeden z internautów zauważył, że Robert Lewandowski „podał dalej” nagranie z Donaldem Tuskiem w platformie TikTok. Sprawę podgrzał były agent napastnika Cezary Kucharski, który odniósł się do niej, pisząc na X: „Lewy politycznie był od zawsze pro-Tuskowy. Brawo Robert”. Dotarło to także do Donalda Tuska, który udostępnił wpis, dopisując: „Nadchodzi czas pojednania”. Przyszedł czas na wyjaśnienie sprawy przez samego „Lewego”.

Robert Lewandowski wyjaśnił sprawę z nagraniem z Donaldem Tuskiem

Robert Lewandowski nigdy nie ukrywał, że jest zwolennikiem poglądów Platformy Obywatelskiej. Kapitan reprezentacji Polski mówił o tym otwarcie jeszcze za czasów gry dla Lecha Poznań, czyli ponad dekadę temu. Nic dziwnego zatem, że udostępnione przez niego nagranie wywołało tak duże poruszenie i zainteresowanie fanów, tym bardziej że już w niedzielę 15 października odbędą się wybory parlamentarne.

Co ciekawe, nagranie już zniknęło z TikToka „Lewego”. Napastnik udzielił wywiadu serwisowi „WP Sportowe Fakty”, podczas którego został zapytany o tę sytuację. Jak twierdzi, było to przypadkowe. „To było przypadkowe. Przeglądałem TikToka z moją córką, pokazując jej filmik, który ona uwielbia. To ten, na którym jestem w koszulce FC Barcelony i tańczę. Pewnie ona albo ja mogliśmy przypadkowo coś nacisnąć i nawet tego nie zauważyłem, dopiero potem ktoś mi napisał, że taka sytuacja wyniknęła. Mogę zapewnić, że to był totalny przypadek i działanie, o którym nie wiedziałem” – powiedział Robert Lewandowski.

Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Polski nie wystąpi w najbliższym meczu z Wyspami Owczymi oraz niedzielnym z Mołdawią, gdyż przechodzi rekonwalescencję po kontuzji kostki, którą doznał w meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto.

Czytaj też:

Polityk PiS apeluje do Roberta Lewandowskiego. W tle współpraca z LidlemCzytaj też:

Robert Lewandowski zaskoczył Bartosza Zmarzlika. Mistrz świata zdradził szczegóły ich spotkania