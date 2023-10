Tam chciałby zagrać Karol Świderski. To byłby polski duet

Dzięki zwycięstwu 1:0 nad Interem Miami, w którym występuje m.in. Lionel Messi Charlotte FC rzutem na taśmę wywalczył awans do rundy play-off Major League Soccer. W pierwszej rundzie zagrali z New York Red Bulls i przegrali wysoko 2:5, a jedną z asyst zalczył Karol Świderski. Napastnik reprezentacji Polski nie pierwszy raz wysyła sygnały, że chciałby zagrać w Europie. Pojawiły się pogłoski, że mógłby trafić do jednego z czołowych klubów Serie A, a on sam jest podekscytowany potencjalnym transferem.

Udany sezon indywidualny Karola Świderskiego

W wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego Onet” Karol Świderski wyznał, że końcówka niedawno zakończonego dla Charlotte FC sezonu była dla niego zdecydowanie trudniejsza niż w przypadku poprzedniego. Polak został wystawiony przez trenera na innej pozycji niż jego naturalna, dlatego częściej popełniał błędy, m.in. w środku pola. Jednak jest zadowolony, że doszło do takiego stanu rzeczy, ponieważ to pozwoliło mu się rozwinąć piłkarsko.

– Pokazałem, że z drugiej linii też potrafię strzelić gola lub mieć ostatnie podanie. Wliczając w to wszystko grę w pucharach, nazbierałem sporo asyst. Myślę więc, że pod względem liczb to był całkiem przyzwoity sezon – powiedział napastnik reprezentacji Polski.

Przez cały sezon były zawodnik PAOK-u Saloniki zagrał w 40 meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich 15 bramek, do których dołożył dziewięć asyst.

Tam chciałby zagrać Karol Świderski. Stworzyłby polski duet

W związku z jego dobrymi występami w barwach Charlotte FC coraz częściej pojawiają się głosy o potencjalnym transferze. Jakiś czas temu pojawiały się plotki o rzekomym zainteresowaniu jego osobą przez Lazio, a dziennikarz „zaproponował mu” występy w SSC Napoli, w którym występuje Piotr Zieliński. 26-latek byłby podekscytowany taką możliwością, ale otwarcie mówi, że chciałby wrócić do Europy.

– Ja jestem na tak! Myślę, że każdy piłkarz chciałby trafić do Napoli. Ale teraz nawet o tym nie myślę. Jeśli pojawi się jakaś fajna oferta, to usiądziemy z Mariuszem Piekarskim do rozmów i na pewno się nad tym zastanowimy, bo nie ukrywam, że chciałbym wrócić do Europy – zakomunikował Karol Świderski.

