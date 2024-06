Najwyżej wycenieni piłkarze na Euro 2024. Są o niebo drożsi od Polaków

Podczas Euro 2024 w Niemczech kibice będą mogli oglądać najlepszych zawodników świata z różnych klubów, którzy jednoczą się, by sięgnąć po tytuł mistrza Starego Kontynentu. Nie wszyscy selekcjonerzy będą mieli do dyspozycji swoich najlepszych zawodników, którzy wciąż leczą kontuzję, albo po takowej wrócili i nie są w pełni gotowi.

Najbardziej wartościowi piłkarze Euro 2024

Za przykład może posłużyć Thibaut Courtois z Realu Madryt. Belg lwią część sezonu leczył uraz i wrócił na finał Ligi Mistrzów, po który sięgnął. Mimo to Domenico Tedesco zdecydował, że gwiazdor nie dostanie powołania. W przypadku reprezentacji Polski sporym zaskoczeniem okazało się brak powołania dla Matty'ego Casha, który osiągał świetne wyniki z Aston Villą, a Michał Probierz pominął go przy ustalaniu składu.

W tym artykule przyjrzymy się powołanym zawodnikom i wybierzemy listę Top 8 najbardziej wartościowych zawodników, których zobaczymy na Euro 2024. Dla porównania najdrożej wycenianym piłkarzem przez Transfermarkt jest... Jakub Kiwior 30 mln euro, co plasuje go na 119 miejscu. Z kolei notowania Roberta Lewandowskiego wynoszą aktualnie 15 mln euro.

8. Piłkarze warci 80 mln euro

Zestawienie otwiera grupa zawodników wycenianych przez Transfermarkt na 80 mln euro. Są nimi – William Saliba z Arsenalu, Pedri z FC Barcelony, Chwicza Kwaracchelia z Napoli, Xavi Simons z RB Lipsk, Ruben Dias z Manchesteru City i Cole Palmer z Chelsea.

W przypadku tego ostatniego wymienionego zawodnika, jego wartość niedawno wzrosła. Przysłużyły się temu świetne występy 22-latka w barwach londyńskiej Chelsea, która ma ostatnio problemy w lidze i nie radzi sobie na miarę oczekiwań i pieniędzy zainwestowanych w piłkarzy.

7. Grupa zawodników dobijających do 100 mln euro

Eduardo Camavinga, Rafael Leao i Aurelien Tchouameni, czyli dwaj francuzi z Realu Madrtyt i Portugalczyk z Milanu, o którego biją się największe kluby świata, są bliscy przekroczenia „magicznej” bariery 100 mln euro. Ci trzej piłkarze warci są – zdaniem Transfermarkt – 90 milionów, ale kluby zainteresowane ich kupnem na pewno będą musiały więcej zapłacić.

6. Harry Kane, czyli następca Roberta Lewandowskiego

Na ósmym miescu uplasował się napastnik Bayernu Monachium – Harry Kane. Aktualnie jest wyceniany na 100 mln euro. Tym samym Anglik plasuje się w czołówce najdroższych zawodników na Euro, a także najbardziej wartościowych na świecie – 30-latek plasuje się na 14 miejscu. Ponadto jest trzecim najbardziej wartościowym zawodnikiem z Bundesligi i drugim najdrożej wycenianym w Bayernie Monachium.

Ponadto Harry Kane jest piątym najbardziej wartościowym Anglikiem wg. Transfermarkt i piątym najdroższym środkowym napastnikiem. Jeśli chodzi o rocznik 1993, zawodnik jest bezkonkurencyjny i w tym wieku nie ma droższego od niego.

Co ciekawe, Harry Kane zanotował świetny sezon w Bundeslidze. W pewnym momencie mówiło się, że będzie mógł pobić rekord 41. bramek, który ustanowił Robert Lewandowski. Ostatecznie jego licznik zatrzymał się na 36. trafieniach w 32 spotkaniach, co i tak jest kapitalnym wynikiem. Mimo to jego wartość spadła o 10 mln w porównaniu z poprzednim zestawieniem z grudnia 2023 roku. 30-latek najdrożej wyceniany był w latach 2018-19 – 150 mln euro.

5. Trzech pomocników

W pierwszej piątce najdroższych zawodników na Euro znalazło się trzech pomocników – dwóch defensywnych i jeden ofensywny. Jednym z nich jest Declan Rice z Arsenalu. Wartość tego gracza systematycznie rośnie od 2020 roku z wyjątkiem dni 15 czerwca – 3 listopada 2022 roku, kiedy jego notowania zatrzymały się na 80 mln euro. Aktualnie Transfermarkt wycenia go na 120 mln euro i po mistrzostwach Starego Kontynentu może jeszcze podskoczyć.

Najmłodszym z nich jest Jamal Musiala, czyli perełka Bayernu Monachium. Młody Niemiec od kilku sezonów czaruje na boiskach Bundesligi, dzięki czemu jego wartość 120 mln euro to na pewno nie jest koniec.

Trzecim zawodnikiem o takiej samej wartości jest Rodri z Manchesteru City. Defensywny pomocnik jest najwyżej notowany spośród wszystkich Hiszpanów i piłkarzy z rocznika 1996.

4. Diament Bayeru Leverkusen

Dziesięć milionów euro więcej od poprzedników (130 mln euro) wart – zdaniem Transfermarkt – jest Florian Wirtz. Inny pogląd na to może mieć jego – klub Bayer Leverkusen i trener – Xabi Alonso, dla których jest bezcenny. Ofensywny pomocnik jest jednym z fundamentów sukcesu swojego klubu, który zdetronizował Bayern Monachium po 11 latach. Dopiero Atalanta Bergamo w finale Ligi Europy przerwała trwającą 51 meczów serię bez porażki tej drużyny.

3. Skrzydłowy „nie do zatrzymania”

W tym sezonie Bukayo Saka przez wielu ekspertów był nazywany „niewiarygodnym” i „nie do zatrzymania”. W minionym sezonie Premier League zdobył 16 goli i zanotował 9 asyst w 35 meczach. Anglik był jednym z motorów napędowych Arsenalu, który niemal do końca bił się o mistrzostwo Anglii. Stąd jego wycena – 140 mln euro.

2. Gwiazda Anglika rozbłysła pod okiem Pepa Guardioli

Aż na 150 mln euro wyceniany jest rodak Bukayo Saki – Phil Foden. Anglik bardzo rozwinął się pod okiem Pepa Guardioli, dzięki czemu często sam przechylał szalę zwycięstwa na korzyść Manchesteru City. Uniwersalny pomocnik może być jedną z największych gwiazd tego Euro, jeśli zostanie odpowiednio wykorzystany przez Garetha Southgate'a.

1. Giganci Realu Madryt

Na pierwszym miejscu uplasowała się młoda wielka gwiazda Realu Madryt – Jude Bellingham i nowy nabytek Królewskich – Kylian Mbappe. O ich dokonaniach można wiele mówić, ale najlepiej ich wartość obrazuje wycena na Transfermarkt, która wynosi 180 mln euro.

