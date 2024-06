Iga Świątek i Robert Lewandowski mieli zagrać razem. Plan się rozsypał

Już jakiś czas temu niemiecki „Bild” informował, że w Berlinie miejskie władze spodziewają się najazdu kibiców z Polski. Ma to związek z rozgrywanym 21 czerwca meczem naszej kadry z Austrią w ramach Euro 2024. Ledwie dzień wcześniej rozpoczyna się turniej tenisowy Berlin Ladies Open rangi WTA 500. Na liście zgłoszeń na pierwszym miejscu widniała Iga Świątek. Dziennikarze byli przekonani, że liderka światowego rankingu zostanie wyznaczona do gry 21 czerwca. Byłaby zatem okazja, by w odstępie krótkiego czasu śledzić występy dwóch wielkich gwiazd polskiego sportu. Tymczasem nie można wykluczyć opcji, w której nie będzie można oglądać żadnej z nich.

Iga Świątek wycofała się z berlińskiego turnieju

„Bild” w swoich rozważaniach nie do końca przewidział, że Iga Świątek może zrezygnować z występu w Berlinie. Co prawda organizatorzy cały czas upierali się, że przyjedzie do stolicy Niemiec cała światowa czołówka kobiet, ale nie ma wątpliwości, że Polka ma prawo być zmęczona po kilku tygodniach gry na mączce, gdzie wygrała trzy turnieje z rzędu – w Madrycie, Rzymie oraz Paryżu.

Ostatecznie w środę organizatorzy oficjalnie poinformowali, że w tym roku Świątek w Berlinie nie zagra. Krótko przedstawiono powód.

– Z powodu ogólnego zmęczenia fizycznego i psychicznego po intensywnych 9 tygodniach niestety muszą wycofać się z turnieju w Berlinie, aby odpocząć i zregenerować się – opowiedziała Świątek, którą cytuje profil organizatora.

Problemy zdrowotne Roberta Lewandowskiego

Pod wielkim znakiem zapytania stoi także udział Roberta Lewandowskiego w meczu z Austrią. Na pewno kapitan polskiej kadry nie zagra z Holandią. W trakcie spotkania towarzyskiego z Turcją „Lewy” nabawił się urazu, a diagnoza nie była korzystna. To naderwanie mięśnia dwugłowego, czyli paskudny uraz. Sztab medyczny liczy, że napastnika uda się postawić na nogi do 21 czerwca, ale przy tego typu kontuzjach trzeba bardzo uważać. Zbyt szybko powrót może skutkować pogorszeniem sytuacji.

Niezależnie od tego, co wydarzy się w sprawie Lewandowskiego, wiadomo, że kibice planujący wybrać się do Berlina na mecze Igi Światek, będą musieli obejść się smakiem.

