Groził młotkiem przed meczem Polski. Nowe informacje ws. agresora z Hamburga

Pierwszy mecz na Euro 2024 już za reprezentacją Polski. Kadra Michała Probierza dała z siebie wszystko, lecz to Holendrzy zgarnęli dla siebie trzy punkty, triumfując 2:1. Na trybunach stadionu w Hamburgu nie zabrakło świetnej atmosfery. Już przed meczem w mieście roiło się od kibiców z obu państw. W międzyczasie fani mogli jednak przerazić się historią z Reeperbahn, czyli słynnej ulicy w mieście tętniącej życiem.

Agresor z młotkiem z Hamburga ma problemy psychiczne

Na St. Pauli w Hamburgu nie brakuje atrakcji, a co za tym idzie i ludzi. W niedzielę policja reagowała w związku z agresywnym mężczyzną, który groził służbom młotkiem i koktajlem mołotowa. Mimo strzałów ostrzegawczych napastnik nie reagował na polecenia. Dopiero po kolejnych strzałach ziemię, podczas których został ranny w nogę, padł na ziemie, by móc zostać unieruchomiony przez funkcjonariuszy. Mężczyzna dochodzi teraz do zdrowia, by później usłyszeć zarzuty.

Policja w Hamburgu oprócz krótkiego wpisu w mediach społecznościowych opublikowała także dłuższy komunikat na swojej stronie internetowej. Informuje w nim o całej akcji, jak również o tym, że zatrzymany to 39-letni obywatel Niemiec. „Obecnie nic nie wskazuje na jego motywację. Nie ma jednak dowodów na to, że istnieje jakikolwiek związek z UEFA EURO 2024” – piszą hamburskie służby.

Dodatkowe zakulisowe informacje podał dziennik „Bild”. Wspomina on o tym, że agresor pochodził z Buchholz (nieopodal Hamburga) i cierpi na schizofrenię. Przed meczem miał publikować w Internecie niepokojące materiały. Zamieścił zdjęcie młotka, którym później chciał zaatakować funkcjonariuszy.

twitter

Niemiecka policja czujna podczas Euro 2024

Niemieckie służby pracują w trybie najwyższej gotowości. Wynika to z wysokiego ryzyka ataku terrorystycznego. W piątek policja śmiertelnie postrzeliła Afgańczyka, który najpierw zabił rodaka, a później zranił trzy osoby oglądające mecz Niemcy – Szkocja we wschodniej części kraju.

Czytaj też:

Sławomir Peszko z niecodziennym zajęciem. Tak wspierał kadrę ProbierzaCzytaj też:

Michał Probierz gwiazdą Internetu. Za to Koeman? Co za wpadka!