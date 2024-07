Bijatyka przed półfinałem Euro w Niemczech. To nagranie wiele wyjaśnia

Półfinały Euro 2024 były wielkim świętem futbolu. Zarówno mecz Hiszpania – Francja (2:1), jak i spotkanie Holandii z Anglią (1:2), dostarczyły sporo emocji fanom piłki nożnej. Niestety w przypadku drugiego pojedynku mieliśmy przykrą sytuację przed jego rozpoczęciem. Chodzi o zamieszki w pubie, w którym przesiadywali Anglicy.

Euro 2024. Holenderscy kibice winni zamieszkom?

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak angielscy kibice są wyganiani z terenu ogródkowego, w którym przebywali przed meczem z Holandią. Fani Oranje rzucali w Anglików krzesełkami i ławkami. Ci natomiast próbowali uciekać do wnętrza lokalu, ale nie wszyscy ostatecznie to zrobili.

Nie wiemy, czy Holendrzy zostali w jakiś sposób sprowokowani, ale prawdą jest, iż doprowadzili do ogromnych zniszczeń i ranili pięciu fanów reprezentacji Anglii, o czym napisał „Daily Mail”. To samo medium informowało, że holenderski gang kiboli tylko szuka okazji do ataku. W pobliżu najprawdopodobniej w momencie zamieszek nie było policji, co zostało skrzętnie wykorzystane. Holandia uchodziła podczas Euro 2024 za wzór, jeśli chodzi o kibicowanie na stadionach. Tymczasem kibole postanowili zamazać ten obraz.

Anglia z szansą na historyczny triumf

W samym półfinale Anglicy po złym początku spotkania byli w stanie się podnieść. Ostatecznie zwyciężyli 2:1 i zagrają drugi raz z rzędu w finale mistrzostw Europy. Faworytem w starciu z Hiszpanią jednak nie będą. La Furia Roja gra w Niemczech najpiękniejszy futbol spośród wszystkich ekip i w drodze do pojedynku o tytuł wygrała każdy swój mecz.

Hiszpania ma szansę na czwarty triumf w mistrzostwach Europy w historii. Anglia natomiast jeszcze nigdy nie wygrała tej imprezy. Stawka najbliższego finału jest zatem ogromna.

