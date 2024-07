Koszmarna Kontuzja Leo Messiego. Argentyńczyk zabrał glos

Reprezentacja Argentyny była głównym faworytem do wygrania Copa America. Albicelestes wywiązali się z tej roli wzorowo. Dotarli do wielkiego finału, a w nim po dogrywce pokonali Kolumbię 1:0. Wielkie szczęście mistrzom świata dał Lautaro Martinez. W momencie strzelenia przez niego gola na boisku nie było już Lionela Messiego.

Paskudny uraz Lionela Messiego

W 66. minucie jeden z najlepszych piłkarzy w historii musiał opuścić plac gry. Wszystko dlatego, że doznał kontuzji kostki. Messi schodził z boiska z płaczem, bo bardzo zależało mu na tym, by z perspektywy murawy dalej dawać drużynie jak najwięcej.

Potem, gdy kamery telewizyjne robiły zbliżenia na nogę Messiego, to jego kostka była mocno opuchnięta. 37-latek miał problem ze sprawnym poruszaniem się, a grymas bólu był widoczny na jego twarzy. Na początku wydawało się, że czeka go długa przerwa od gry. Wydaje się jednak, że nie będzie pod tym względem tragedii.

Messi zabrał głos po kontuzji

Po niedługim czasie od finału Copa America kapitan Argentyńczyków opublikował długi wpis na Instagramie. Napisał nie tylko o kontuzji, ale przede wszystkim o kolegach z zespołu.

„Copa America dobiegło końca i po pierwsze chcę podziękować wszystkim za wiadomości i pozdrowienia. Dzięki Bogu mam się dobrze i mam nadzieję, że wkrótce znów będę mógł wrócić na boisko, ciesząc się tym, co lubię robić najbardziej. Jestem bardzo szczęśliwy, zwłaszcza że osiągnęliśmy zamierzony cel i Fide (pseudonim Angela di Marii – przyp.red.) opuszcza nas mając kolejny puchar. Starsi zawodnicy, jak on, Otamendi czy ja, przeżywali to ze szczególnymi emocjami, z innymi kolegami z drużyny, którzy grali już w kilku turniejach i również dodali swoje doświadczenie, oraz z grupą młodych ludzi, którzy dają z siebie wszystko przy każdej piłce” – napisał Lionel Messi w pierwszej części wpisu.

„Jesteśmy zespołem, ale także rodziną, wyjątkową grupą. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali, ta reprezentacja ma przed sobą wielką teraźniejszość i przyszłość. Naprzód, Argentyno!” – dodał w emocjonalnym wpisie.

Przypomnijmy tylko, że dzięki wygranej w Copa America Messi ma już na swoim koncie 45 trofeów, licząc piłkę klubową i reprezentacyjną, co sprawia, że jest najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii.

