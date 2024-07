Słynny polski klub pochwalił się alkoholem. Wywołał kontrowersje

Ruch Chorzów po jednym sezonie występów pożegnał się z PKO Ekstraklasą. Zawodnicy z województwa śląskiego w powalczą w nadchodzących rozgrywkach BetClic 1. Ligi o powrót do elity. Zespół przez lata przeżył wiele zawirowań, włącznie z grą na czwartym szczeblu rozgrywkowym. Mimo to udało im się powrócić na wysoki poziom bez upadku i zakładania nowego klubu pod znajomą dla kibiców nazwą, jak to miało miejsce w przypadku innych znanych ekip w Polsce.

„Niebiescy”, którzy ostatni raz cieszyli się z mistrzostwa Polski w 1989 roku, mogą pochwalić się ogromną społecznością kibiców. Choć ich domowy stadion przy ulicy Cichej nie nadaje się do gry, to klub potrafi sprowadzić tysiące kibiców na Stadion Śląski. Ruch Chorzów sprzedaje liczne gadżety ze swoim herbem. Jeden z produktów sygnowany znaną „eRką” wywołał jednak kontrowersje.

Chodzi wódkę Legenda, na której znajduje się herb chorzowskiego zespołu. Sam klub pochwalił się produktem na swojej stronie internetowej w kwietniu. „Chorzowskie Vodka Legenda, wódka 40-procentowa sygnowana Niebieską eRką, w wyjątkowej butelce 1,75 litra – idealna na urodziny i szczególne okazje, jest od czwartku do kupienia w eRce przy ul. Jagiellońskiej w cenie 299 zł” – można przeczytać.

Działanie klubu nie wszystkim się spodobało. Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na postawę Ruchu, który jako drużyna sportowa nie powinna reklamować wódki. KER uznała zachowanie chorzowian za „nieetyczne połączenie elementu sportu z promocją sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego”.

Ruch Chorzów nie pierwszy raz pojawił się przy alkoholu

Portal wirtualnemedia.pl cytuje opinię KER, w której można także przeczytać, że skojarzenie kultury sportu ze spożywaniem mocnego alkoholu „stanowi przejaw działania społecznie nieodpowiedzialnego”. Promocja wódki Legenda to nie pierwszy związek Ruchu Chorzów z mocnym alkoholem. W 2020 roku do sprzedaży trafiła whisky Glenlivet, na której widniał herb klubu. Miało to związek z obchodami 100-lecia zespołu. Ruch był wówczas pośrednikiem w sprzedaży.

O stanowisko zapytaliśmy klub Ruch Chorzów. Do czasu publikacji nie dostaliśmy odpowiedzi.

