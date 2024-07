Polscy kibice czekali na ten moment z wytęsknieniem. Startują ich ukochane rozgrywki

Kibice piłki nożnej mieli w ostatnich tygodniach wiele okazji do podziwiania futbolu na najwyższym poziomie. W czerwcu i lipcu żyli Euro 2024, które choć nie ułożyło się korzystnie dla zespołu Michała Probierza, to dostarczyło wielu emocji za sprawą chociażby świetnej gry Hiszpanii. Do tego doszła kolejna edycja Copa America wygrana przez Argentynę.

Polscy kibice czekali na początek sezonu PKO Ekstraklasy

Koniec rozgrywek reprezentacyjnych oznacza początek sezonu ligowego. Mały przedsmak zmagań klubowych mogliśmy już obejrzeć za sprawą Wisły Kraków, która pokonała w dwumeczu kosowskie KF Llapi i awansowała do II rundy eliminacji Ligi Europy. Większość kibiców w Polsce mocniej czekała na 19 lipca, gdyż to właśnie wtedy rusza kolejny sezon PKO Ekstraklasy.

Choć rodzime rozgrywki są częstym obiektem żartów, to i tak cieszą się olbrzymią popularnością. W ubiegłym sezonie najwięcej powodów do radości mieli zawodnicy Jagielloni Białystok. Zespół ze stolicy Podlasia po raz pierwszy w historii wywalczył tytuł, przez co będzie reprezentował kraj w eliminacjach Ligi Mistrzów. Cieszyć mogli się także kibice we Wrocławiu. Choć Śląsk przed laty występował w kwalifikacjach do europucharów, to jednak ostatnie sezonu kończyły się walką o utrzymanie. Na arenie międzynarodowej zobaczymy także Legię Warszawa, która zdobyła brązowe medale.

Jak co roku z Ekstraklasy ubywają po trzy najsłabsze zespoły. W tym sezonie nie zobaczymy ŁKS-u Łódź, Ruchu Chorzów i Warty Poznań. Zamiast nich w elicie zaprezentują się Lechia Gdańsk, GKS Katowice oraz Motor Lublin, który powalczy na szczycie po raz pierwszy od 32 lat.

Jagiellonia Białystok broni mistrzostwa Ekstraklasy

W pierwszych meczach sezonu aktualny mistrz Polski z Białegostoku podejmie Puszczę Niepołomice, a Śląsk Wrocław beniaminka z Gdańska. Sezon 2024/2025 PKO Ekstraklasy potrwa do 24 lub 25 maja 2025 roku. Przez 34 kolejki 18 zespołów rozegra 306 spotkań.

