Polka z kapitalnym wejściem do Barcelony. Jej transfer szybko się spłaci

O Ewie Pajor w letnim okienku transferowym było naprawdę głośno. Po dziewięciu latach gry w niemieckim VfL Wolfsburg Polka postanowiła zmienić otoczenie i trafiła do FC Barcelony. Hiszpański klub musiał zapłacić niemałą sumę, by pozyskać naszą zawodniczkę. Kwota 500 tysięcy euro – jak na warunki piłki kobiecej – musi budzić respekt. Pajor dołączyła tym samym do Roberta Lewandowskiego, który w męskim zespole Dumy Katalonii gra już od 2022 roku.

Pajor bohaterką FC Barcelony

Pajor świetnie wprowadziła się do nowego zespołu. Została wybrana MVP meczu o Puchar Gampera. W nim FC Barcelona pokonała AC Milan 2:0. 27-latka otworzyła wynik meczu w 18. minucie, kiedy w idealny sposób zamknęła dośrodkowanie z prawej strony boiska, oddając strzał głową. W 90. minucie prowadzenie Blaugrany podwyższyła Alexia Putellas.

Dla Pajor Puchar Gampera jest pierwszym trofeum zdobytym w barwach nowego klubu. W starciu z Milanem Polka potwierdziła znakomitą dyspozycję u progu sezonu. Przypomnijmy, że wcześniej strzeliła dwa gole i zaliczyła dwie asysty w meczu towarzyskim z Montpellier, wygranym przez Barcelonę 5:0 (4:0).

Puchar Gampera z ważną symboliką

Puchar Gampera być może nie należy do najcenniejszych trofeów, ale dla FC Barcelony ma bardzo ważne znaczenie. Mecze w ramach tych rozgrywek są hołdem dla założyciela, byłego zawodnika i prezydenta klubu Joana Gampera. Rywalizacja mężczyzn odbywa się od 1966 roku, a kobiet od 1997.

Żeńska drużyna z Barcelony osłodziła natomiast porażkę męskiego zespołu. Robert Lewandowski i spółka na początku sezonu przegrali bowiem rywalizację o Puchar Gampera z AS Monaco. Była to niezwykle bolesna porażka, bo piłkarze z Księstwa zwyciężyli 3:0. Podopieczni Hansiego Flicka zrehabilitowali się na start ligi, gdzie ograli na wyjeździe Valencię 2:1.

