Urodziny żywej legendy. Oto pięć najważniejszych momentów w karierze Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski, mimo tego że właśnie kończy 36 lat, wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Należy do grona piłkarzy, dla których wiek to tylko liczba. Zerknijmy na najważniejsze wydarzenia na przestrzeni jego kariery.

Cztery gole przeciwko Realowi Madryt

Robert Lewandowski wyjechał z Polski w 2010 roku, kiedy za kwotę 4,5 mln euro został sprzedany z Lecha Poznań do Borussii Dortmund. Początkowo nie mógł przebić się do podstawowego składu drużyny prowadzonej przez Jurgena Kloppa. Gdy już to zrobił, to zaczął strzelać mnóstwo goli. Najwięcej chwały przyniósł mu występ w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt.

Miało to miejsce w sezonie 2012/13. Dzięki Lewandowskiemu Borussia wygrała pierwszy mecz 4:1. W drugim przegrała 0:2, ale i tak zdołała wejść do wielkiego finału. Pierwszy pojedynek półfinałowy zapewnił Polakowi zainteresowanie ze strony najmocniejszych europejskich klubów. Było to też potwierdzenie, że drzemią w nim wielkie możliwości.

Lewandowski zmiażdżył VfL Wolfsburg

Od sezonu 2014/15 Robert Lewandowski był już piłkarzem Bayernu Monachium, do którego przeszedł po wygaśnięciu kontraktu z Borussią. Niesamowity wyczyn Polak odnotował 22 września 2015 roku. Podczas spotkania Bundesligi z VfL Wolfsburg wszedł na boisko w drugiej połowie, kiedy jego zespół przegrywał 0:1.

Lewandowski pokonywał bramkarza rywali pięć razy i zrobił to w dziewięć minut! Strzelał właściwie w każdy sposób, zachwycając kibiców na stadionie. Za głowę łapał się też Pep Guardiola, ówczesny szkoleniowiec Bawarczyków. Nic dziwnego, że Bundesliga praktycznie każdego roku w rocznicę występu Lewandowskiego przypomina o nim w mediach społecznościowych.

Zwycięstwo w Lidze Mistrzów

W sezonie 2019/20, który był przerywany przez pandemię COVID-19 Lewandowskiemu wychodziło dosłownie wszystko. Razem z Bayernem sięgnął po potrójną koronę, wieńcząc kampanię zwycięstwem w Lidze Mistrzów. Co prawda w wielkim finale Polak gola nie strzelił, ale został królem strzelców rozgrywek z dorobkiem 15 goli. W starciu o trofeum Bayern ograł natomiast Paris Saint-Germain 1:0.

Rekord strzelecki Gerda Muellera

Sezon później Lewandowski pokusił się o równie wspaniały wyczyn, a może i nawet większy. Pobił bowiem rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. Legendarny niemiecki napastnik miał ich na koncie 40, a Polak w ostatniej kolejce zanotował 41. trafienie. Wówczas Bayern podejmował Augsburg, którego bramki strzegł Rafał Gikiewicz.

Być może Lewandowski znacznie wcześniej pobiłby rekord Muellera, ale pod koniec marca w meczu reprezentacji Polski z Andorą doznał urazu, który wykluczył go z gry w czterech spotkaniach Bundesligi. Dlatego tym bardziej jego rezultat trzeba doceniać.

Transfer do FC Barcelony

Przełomowy moment w karierze goleadora z Polski nastąpił latem 2022 roku. Wówczas Lewandowski zdecydował się na opuszczenie Bayernu Monachium. Pożegnał także Niemcy. Grał na tamtejszych boiskach przez dwanaście lat, po czym zapragnął spróbować czegoś nowego.

Postanowił przenieść się do FC Barcelony. Był to kolejny wielki klub na jego drodze i Polak występuje w nim do dziś. W pierwszym sezonie w barwach Dumy Katalonii zdobył mistrzostwo Hiszpanii oraz tytuł króla strzelców La Liga.

Rekordzista w reprezentacji Polski

Trudno było wybrać pięć najlepszych momentów w karierze Lewandowskiego. Sięgnęliśmy po te, w których przesuwał granice wyobraźni lub takie, które kompletnie zmieniały jego piłkarskie życie (transfer do Barcelony – przyp.red.). Nie zapominamy też o rekordach, jakie dzierży w narodowych barwach. W reprezentacji Polski rozegrał najwięcej meczów (152) oraz zdobył najwięcej bramek (83). Nie było mu dane z polską kadrą osiągnąć wielkiego sukcesu na arenie międzynarodowej. Najbardziej w pamięci mamy Euro 2016, gdzie Polacy dotarli do ćwierćfinału.

Nie zmienia to faktu, że drugiego tak skutecznego napastnika reprezentacja Polski długo może nie mieć. Lewandowski jeszcze nie rezygnuje z gry dla kadry i wciąż ma ochotę na dalsze śrubowanie swojego dorobku. Słowo „rekord” jest idealnym odzwierciedleniem wielu wydarzeń w jego wspaniałej karierze.

