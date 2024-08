Jest reakcja Lewandowskiego na decyzję Szczęsnego. Odpowiedział z klasą

Od pewnego czasu Wojciech Szczęsny pozostawał bez klubu. Wcześniej doszło do tego, że Juventus wręcz „wypychał” go ze swoich szeregów. Nie zmieniało to faktu, że polski bramkarz miał mieć kilka ofert od mocnych zespołów. Kibice żyli tym, gdzie przejdzie jeden z najlepszych golkiperów w historii naszego kraju. Szczęsny tymczasem postanowił zakończyć karierę na własnych zasadach. Opublikował w mediach społecznościowych długi wpis, w którym poinformował o tym, że odchodzi z profesjonalnego futbolu.

Mnóstwo komentarzy po decyzji Szczęsnego

Nie dziwi, że decyzja 34-latka odbiła się sporym echem w piłkarskim środowisku. Pod jego wpisem na Instagramie głos zabrali m.in. Grzegorz Krychowiak, Kamil Grabara, Matthijs de Ligt, czy też Thibaut Courtois. Na piękne słowa zdecydowali się też znani. komentatorzy sportowi.

„Dzięki Wojtek. Komentowanie Twoich interwencji i....wypowiedzi to była przyjemność. Powodzenia w życiu po życiu na boisku” – napisał Mateusz Borek.

„Dzięki. To był zaszczyt móc obserwować i czasem komentować tę wspaniałą karierę! Grande!” – czytamy w komentarzu Mateusza Święcickiego.

Lewandowski z jednym słowem

We wtorkowy wieczór swój mecz w lidze hiszpańskiej grał Robert Lewandowski. Po rywalizacji z Rayo Vallecano dodał zdjęcie Szczęsnego na swoim Instastories i określił go jednym słowem. „Legenda” – napisał kapitan polskiej kadry.

Obaj panowie przez wiele lat wspólnie stanowili o sile reprezentacji Polski. Z drużyny odchodzi coraz więcej doświadczonych piłkarzy. Szczęsny rozegrał 84 spotkania w narodowych barwach. Najbardziej w pamięci utkwił nam jego występ podczas mundialu w Katarze, kiedy był zdecydowanie najjaśniejszym punktem polskiego zespołu. I to głównie dzięki niemu biało-czerwoni wyszli z grupy.

