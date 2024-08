Wojciech Szczęsny zszokował swoją decyzją! To koniec

Ostatnie tygodnie to saga transferowa związana z Wojciechem Szczęsnym i miejscem, gdzie będzie kontynuował swoją karierę. Jak się jednak okazało, Polak kontynuować jej... nie będzie.

– Oddałem piłce 18 lat życia, codziennie, bez wymówek. Dzisiaj moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, ale moje serce już nie. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie, mojej wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci Liamowi i Noelii – napisał były bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu w mediach społecznościowych.

Ostatnie lata Wojciech Szczęsny spędził w Turynie, będąc jednym z najlepszy, o ile nie najlepszym bramkarzem Serie A. Ostatecznie jednak Juventus po zmianie trenera nie zdecydował się na kontynuację współpracy z golkiperem.

Wojciech Szczęsny oficjalnie zakończył piłkarską karierę

W barwach Juventusu polski bramkarz sięgnął po trzy tytuły mistrzowskie na Półwyspie Apenińskim. Wcześniej we Włoszech grał w barwach AS Roma, do której został początkowo wypożyczony ze swojego ukochanego, londyńskiego Arsenalu. W barwach Kanonierów w oficjalnych meczach Szczęsny w latach 2009-17 zagrał w 132 razy. Polak jest za to wychowankiem Agrykoli Warszawa, z której na krótko przeniósł się do Legii, a następnie wyjechał właśnie do Arsenalu.

– Kibice, jesteście godni szczególnych podziękować za to, że byliście ze mną w trakcie mojej kariery. Za wsparcie i krytykę, za miłość i nienawiść, za to, że jesteście najpiękniejszą i najbardziej romantyczną częścią piłki nożnej. Bez was to wszystko nie miałoby sensu! – dodał w przejmującym wpisie na Instagramie Szczęsny.

Trzeba przyznać, że polski bramkarz zakończył w swoim stylu, na własnych zasadach.

Dodajmy, że w barwach reprezentacji Polski zagrał w 84 meczach, w 34 zachowując czyste konto. Ostatnie spotkanie, jak się miało okazać – w swojej całej karierze – Szczęsny rozegrał w starciu Polska – Austria (1:3) podczas Euro 2024.

